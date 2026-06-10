Украина уже вернула из российского плена больше военных, чем до сих пор находится в неволе, - Лубинец

Число украинских защитников, которых уже удалось вернуть из российского плена, в настоящее время превышает количество военнослужащих, которые все еще находятся в плену.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Радио Свобода".

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Детали

"Число военнопленных, которые остаются в российском плену, меньше, чем число тех, кого мы вернули из российского плена", - сказал он.

Лубинец не назвал количество украинских военнопленных, отметив, что российская сторона не знает точную цифру о том, сколько россиян находится в украинском плену, в то же время власти Украины публично не называют количество украинцев в российском плену.

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Кроме того, омбудсмен сообщил, что согласно Реестру лиц, пропавших без вести, 16 тысяч гражданских лиц считаются пропавшими на временно оккупированных территориях. Украинская сторона на сегодняшний день верифицировала в российском плену 1887 гражданских граждан Украины. По его словам, благодаря механизмам Международного комитета Красного Креста было верифицировано 878 человек, остальных идентифицировали через спецслужбы.

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