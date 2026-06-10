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Новости Обмен пленными
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Украина уже вернула из российского плена больше военных, чем до сих пор находится в неволе, - Лубинец

В Украину вернули уже 9048 человек из плена

Число украинских защитников, которых уже удалось вернуть из российского плена, в настоящее время превышает количество военнослужащих, которые все еще находятся в плену.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Радио Свобода".

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Детали

"Число военнопленных, которые остаются в российском плену, меньше, чем число тех, кого мы вернули из российского плена", - сказал он.

Лубинец не назвал количество украинских военнопленных, отметив, что российская сторона не знает точную цифру о том, сколько россиян находится в украинском плену, в то же время власти Украины публично не называют количество украинцев в российском плену.

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Кроме того, омбудсмен сообщил, что согласно Реестру лиц, пропавших без вести, 16 тысяч гражданских лиц считаются пропавшими на временно оккупированных территориях. Украинская сторона на сегодняшний день верифицировала в российском плену 1887 гражданских граждан Украины. По его словам, благодаря механизмам Международного комитета Красного Креста было верифицировано 878 человек, остальных идентифицировали через спецслужбы.

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За чотири роки з полону повернули понад 8 тисяч українців - Коордштаб (станом на 11 березня 2026)

https://www.pravda.com.ua/news/2026/03/11/8024975/https://www.pravda.com.ua/news/2026/03/11/8024975/

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10.06.2026 12:26 Ответить
Вибачте, але піздьож....😡😡😡
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10.06.2026 12:27 Ответить
благодаря анти-украинской владе они оказались в неволе
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10.06.2026 12:28 Ответить
кончений дегенерат лубінець, сам текст вигадував?
****, мова йде про українців, що попали в полон! в кацапську катівню!
в катівню!
а, оце зелене падло про цифри, про статистику?

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10.06.2026 12:29 Ответить
Лубінець - чарівник, який легко перетворює тему військовополонених в «надої жиров в маслє», а також жме руку і обнімає кацапських спецслужбістів. Краще б розповів хто вине в тому що в нас є військовополонені.
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10.06.2026 12:39 Ответить
А де той самий обмін 1000 на 1000, анонсований ще на 9 травня?
Поміняли 205, потім ще 185, решта мабуть чекає указу Зеленського як на дозвіл параду.
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10.06.2026 12:42 Ответить
Скандал з лубінцем. Під час зустрічі з лантраповою сбу-шники, які його супроводжували, обіймалися з фсб-шниками:

https://www.facebook.com/watch/?v=1182229954967305
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10.06.2026 12:45 Ответить
 
 