Украина уже вернула из российского плена больше военных, чем до сих пор находится в неволе, - Лубинец
Число украинских защитников, которых уже удалось вернуть из российского плена, в настоящее время превышает количество военнослужащих, которые все еще находятся в плену.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Радио Свобода".
Детали
"Число военнопленных, которые остаются в российском плену, меньше, чем число тех, кого мы вернули из российского плена", - сказал он.
Лубинец не назвал количество украинских военнопленных, отметив, что российская сторона не знает точную цифру о том, сколько россиян находится в украинском плену, в то же время власти Украины публично не называют количество украинцев в российском плену.
Кроме того, омбудсмен сообщил, что согласно Реестру лиц, пропавших без вести, 16 тысяч гражданских лиц считаются пропавшими на временно оккупированных территориях. Украинская сторона на сегодняшний день верифицировала в российском плену 1887 гражданских граждан Украины. По его словам, благодаря механизмам Международного комитета Красного Креста было верифицировано 878 человек, остальных идентифицировали через спецслужбы.
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https://www.pravda.com.ua/news/2026/03/11/8024975/https://www.pravda.com.ua/news/2026/03/11/8024975/
****, мова йде про українців, що попали в полон! в кацапську катівню!
в катівню!
а, оце зелене падло про цифри, про статистику?
Поміняли 205, потім ще 185, решта мабуть чекає указу Зеленського як на дозвіл параду.
https://www.facebook.com/watch/?v=1182229954967305