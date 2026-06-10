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Новини Обмін полоненими
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Україна вже повернула з російського полону більше військових, ніж досі перебуває в неволі, - Лубінець

В Україну повернули вже 9048 людей із полону

Число українських захисників, яких уже вдалося повернути з російського полону, наразі перевищує кількість військовослужбовців, які ще залишаються в неволі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Деталі

"Цифра військовополонених, які залишаються в російському полоні, менша, ніж цифра тих, кого ми повернули з російського полону", - сказав він.

Лубінець не назвав кількість українських військовополонених, наголосивши, що російська сторона не знає точну цифру щодо того, скільки росіян перебуває в українському полоні, водночас влада України публічно не називає кількості українців у російському полоні.

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Окрім цього, омбудсмен повідомив, що згідно з Реєстром осіб, зниклих безвісти, 16 тисяч цивільних вважають зниклими на тимчасово окупованих територіях. Українська сторона станом на сьогодні верифікувала російському полоні станом на сьогодні 1887 цивільних громадян України. За його словами, завдяки механізмам Міжнародного комітету Червоного Хреста було верифіковано 878 осіб, решту ідентифікували через спецслужби.

Також читайте: Україна та РФ провели обмін полоненими: 185 українських захисників повернули на Батьківщину. ФОТОрепортаж

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військовополонені (1148) полон (1691) полонені (2427) Лубінець Дмитро (718)
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За чотири роки з полону повернули понад 8 тисяч українців - Коордштаб (станом на 11 березня 2026)

https://www.pravda.com.ua/news/2026/03/11/8024975/https://www.pravda.com.ua/news/2026/03/11/8024975/

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10.06.2026 12:26 Відповісти
Вибачте, але піздьож....😡😡😡
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10.06.2026 12:27 Відповісти
благодаря анти-украинской владе они оказались в неволе
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10.06.2026 12:28 Відповісти
кончений дегенерат лубінець, сам текст вигадував?
****, мова йде про українців, що попали в полон! в кацапську катівню!
в катівню!
а, оце зелене падло про цифри, про статистику?

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10.06.2026 12:29 Відповісти
Лубінець - чарівник, який легко перетворює тему військовополонених в «надої жиров в маслє», а також жме руку і обнімає кацапських спецслужбістів. Краще б розповів хто вине в тому що в нас є військовополонені.
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10.06.2026 12:39 Відповісти
А де той самий обмін 1000 на 1000, анонсований ще на 9 травня?
Поміняли 205, потім ще 185, решта мабуть чекає указу Зеленського як на дозвіл параду.
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10.06.2026 12:42 Відповісти
Скандал з лубінцем. Під час зустрічі з лантраповою сбу-шники, які його супроводжували, обіймалися з фсб-шниками:

https://www.facebook.com/watch/?v=1182229954967305
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10.06.2026 12:45 Відповісти
 
 