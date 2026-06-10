Україна вже повернула з російського полону більше військових, ніж досі перебуває в неволі, - Лубінець

Число українських захисників, яких уже вдалося повернути з російського полону, наразі перевищує кількість військовослужбовців, які ще залишаються в неволі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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"Цифра військовополонених, які залишаються в російському полоні, менша, ніж цифра тих, кого ми повернули з російського полону", - сказав він.

Лубінець не назвав кількість українських військовополонених, наголосивши, що російська сторона не знає точну цифру щодо того, скільки росіян перебуває в українському полоні, водночас влада України публічно не називає кількості українців у російському полоні.

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Окрім цього, омбудсмен повідомив, що згідно з Реєстром осіб, зниклих безвісти, 16 тисяч цивільних вважають зниклими на тимчасово окупованих територіях. Українська сторона станом на сьогодні верифікувала російському полоні станом на сьогодні 1887 цивільних громадян України. За його словами, завдяки механізмам Міжнародного комітету Червоного Хреста було верифіковано 878 осіб, решту ідентифікували через спецслужби.

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