У російському полоні залишаються троє захисників ЧАЕС, - генерал-майор Півненко

Троє військовослужбовців Національної гвардії України, які охороняли Чорнобильську атомну електростанцію та потрапили в полон на початку повномасштабного вторгнення РФ, досі перебувають у російському полоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

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Майже всіх захисників уже повернули

Відповідаючи на запитання про повернення оборонців ЧАЕС, Півненко зазначив, що більшість військових уже вдалося звільнити.

"Майже всіх. Трьох військовослужбовців залишилося повернути", – сказав командувач Нацгвардії.

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Як захоплювали ЧАЕС

Російські війська захопили територію Чорнобильської атомної електростанції 24 лютого 2022 року – в перший день повномасштабного вторгнення.

Часткову ротацію персоналу та евакуацію людей на станції вдалося провести лише 20 березня. Наприкінці березня українські Сили оборони витіснили російські війська з території ЧАЕС.

Під час відступу окупанти вивезли в полон близько 170 захисників станції.

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