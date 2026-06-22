У російському полоні залишаються троє захисників ЧАЕС, - генерал-майор Півненко
Троє військовослужбовців Національної гвардії України, які охороняли Чорнобильську атомну електростанцію та потрапили в полон на початку повномасштабного вторгнення РФ, досі перебувають у російському полоні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Майже всіх захисників уже повернули
Відповідаючи на запитання про повернення оборонців ЧАЕС, Півненко зазначив, що більшість військових уже вдалося звільнити.
"Майже всіх. Трьох військовослужбовців залишилося повернути", – сказав командувач Нацгвардії.
Як захоплювали ЧАЕС
Російські війська захопили територію Чорнобильської атомної електростанції 24 лютого 2022 року – в перший день повномасштабного вторгнення.
Часткову ротацію персоналу та евакуацію людей на станції вдалося провести лише 20 березня. Наприкінці березня українські Сили оборони витіснили російські війська з території ЧАЕС.
Під час відступу окупанти вивезли в полон близько 170 захисників станції.
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