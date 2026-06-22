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У російському полоні залишаються троє захисників ЧАЕС, - генерал-майор Півненко

У російському полоні залишаються ще троє нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС

Троє військовослужбовців Національної гвардії України, які охороняли Чорнобильську атомну електростанцію та потрапили в полон на початку повномасштабного вторгнення РФ, досі перебувають у російському полоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

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Майже всіх захисників уже повернули

Відповідаючи на запитання про повернення оборонців ЧАЕС, Півненко зазначив, що більшість військових уже вдалося звільнити.

"Майже всіх. Трьох військовослужбовців залишилося повернути", – сказав командувач Нацгвардії.

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Як захоплювали ЧАЕС

Російські війська захопили територію Чорнобильської атомної електростанції 24 лютого 2022 року – в перший день повномасштабного вторгнення.

Часткову ротацію персоналу та евакуацію людей на станції вдалося провести лише 20 березня. Наприкінці березня українські Сили оборони витіснили російські війська з території ЧАЕС.

Під час відступу окупанти вивезли в полон близько 170 захисників станції.

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Автор: 

ЧАЕС (589) Національна гвардія НГУ (1803) полонені (2429) Півненко Олександр (46)
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Топ коментарі
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А хіба ЧАЕС обороняли? Наскільки пам'ятаю 300 бійців нацхвартії добровільно здалися рашистам а потім ще й допомагали рашистам налагоджувати побут на ЧАЕС. Ну звісно ж рашисти вже майже всіх цих нацгвардійців віддали в першу чергу, на відміну від захисників Маріуполя яких віддають по кілька чоловік при кожному обміну
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22.06.2026 12:51 Відповісти
+2
Ніхто з 169 нацгвардійців ЧАЕС не захищали зовсім. Вийшов начальник варти та сказав здати зброю зняти бронікі. Більш того, гвардія охороняла деякий час станцію, без зброї, при окупантах.
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22.06.2026 12:53 Відповісти

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