Избиение женщины гражданином Турции в Одессе: продолжается экспертиза, фигурант уже за пределами Украины

Правоохранительные органы расследуют избиение украинки гражданином Турции, произошедшее в Одессе 13 июня. После завершения необходимых следственных действий и сбора доказательств правоохранительные органы примут решение о предъявлении подозрения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Продолжается проведение судебно-медицинской экспертизы

В ведомстве пояснили, что в настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза потерпевшей, заключение которой необходимо для принятия соответствующего процессуального решения.

По информации, имеющейся у пресс-службы ГУНП Одесской области, пострадавшая в настоящее время продолжает лечение. После завершения необходимых следственных действий и сбора доказательств правоохранители будут решать вопрос о предъявлении подозрения.

Также в полиции подчеркнули, что даже в случае пребывания мужчины за пределами Украины Уголовный процессуальный кодекс предусматривает механизмы дальнейшего расследования и процессуального реагирования.

По данным источников Цензор.НЕТ, мужчина уже находится за пределами Украины.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Одессе владелец ресторана избил женщину после того, как она сделала замечание по поводу строительной пыли от резки плитки, которая летела в окна жильцов. Женщина оказалась в больнице.

Обе стороны обратились в полицию с заявлениями. На основании полученных обращений полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 125 (умышленное причинение легких телесных повреждений).

Позже сообщалось, что Государственная миграционная служба отозвала вид на жительство в Украине у гражданина Турции Йылдыза Угура, избившего женщину в Одессе.

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