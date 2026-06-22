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Новости Избиение турком женщины в Одессе
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Избиение женщины гражданином Турции в Одессе: продолжается экспертиза, фигурант уже за пределами Украины

Полиция расследует избиение женщины иностранцем в Одессе

Правоохранительные органы расследуют избиение украинки гражданином Турции, произошедшее в Одессе 13 июня. После завершения необходимых следственных действий и сбора доказательств правоохранительные органы примут решение о предъявлении подозрения. 

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Продолжается проведение судебно-медицинской экспертизы

В ведомстве пояснили, что в настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза потерпевшей, заключение которой необходимо для принятия соответствующего процессуального решения.

По информации, имеющейся у пресс-службы ГУНП Одесской области, пострадавшая в настоящее время продолжает лечение. После завершения необходимых следственных действий и сбора доказательств правоохранители будут решать вопрос о предъявлении подозрения.

Также в полиции подчеркнули, что даже в случае пребывания мужчины за пределами Украины Уголовный процессуальный кодекс предусматривает механизмы дальнейшего расследования и процессуального реагирования.

  • По данным источников Цензор.НЕТ, мужчина уже находится за пределами Украины. 

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в Одессе владелец ресторана избил женщину после того, как она сделала замечание по поводу строительной пыли от резки плитки, которая летела в окна жильцов. Женщина оказалась в больнице.
  • Обе стороны обратились в полицию с заявлениями. На основании полученных обращений полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 125 (умышленное причинение легких телесных повреждений).
  • Позже сообщалось, что Государственная миграционная служба отозвала вид на жительство в Украине у гражданина Турции Йылдыза Угура, избившего женщину в Одессе.

Смотрите также: Владелец ресторана в Одессе избил женщину из-за замечания: полиция расследует обстоятельства конфликта. ВИДЕО

Автор: 

избиение (9643) Одесса (8150) Одесская область (4394) Нацполиция (17001) расследование (3043) Турция (3550) Одесский район (636)
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Топ комментарии
+8
То шо йому вже зробиш? - хіба солі на хвіст насипати - Міндіч в Ізраїлі - турок - бой в Туреччині
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22.06.2026 19:03 Ответить
+7
Тобто злочинця не затримали, не встановили обмежувальні заходи, які б унеможливили ухилення від покарання??? А якщо з літньою жіночкою трапиться щось недобре у лікарні та, не дай Боже, вона втратить значну частину здоровя? Хто відповість за недбальство? За що підняли зарплати правоохоронцям???
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22.06.2026 19:13 Ответить
+6
яке нахер рішення,факт нападу з фізнасиллям був?!це вже мін злісне ***********!хто його випустив??
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22.06.2026 19:03 Ответить

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