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Новини Побиття турком жінки в Одесі
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Побиття жінки громадянином Туреччини в Одесі: триває експертиза, фігурант вже за межами України

Поліція розслідує побиття жінки іноземцем в Одесі

Правоохоронці розслідують побиття українки громадянином Туреччини, яке сталося в Одесі 13 червня.  Після завершення необхідних слідчих дій та збору доказів правоохоронці вирішуватимуть питання щодо повідомлення про підозру. 

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Триває проведення судово-медичної експертизи

У відомстві пояснили, що наразі триває проведення судово-медичної експертизи потерпілої, висновок якої є необхідним для прийняття необхідного процесуального рішення.

За наявною у пресслужбі ГУНП Одеської області інформацією, потерпіла наразі продовжує лікування. Після завершення необхідних слідчих дій та збору доказів правоохоронці вирішуватимуть питання щодо повідомлення про підозру.

Також у поліції наголосили, що навіть у разі перебування чоловіка за межами України Кримінальний процесуальний кодекс передбачає механізми подальшого розслідування та процесуального реагування.

  • За даними джерел Цензор.НЕТ, чоловік вже перебуває за межами України. 

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що в Одесі власник ресторану побив жінку після того, як вона зробила зауваження щодо будівельного пилу від різання плитки, який летів у вікна мешканців. Жінка опинилася у лікарні.
  • Обидві сторони звернулися до поліції із заявами. На підставі отриманих звернень поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.1 ст.296 (хуліганство) та ч.1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження).
  • Згодом повідомлялося, що державна міграційна служба відкликала дозвіл на проживання в Україні громадянину Туреччини Йилдизу Угуру, який побив жінку в Одесі.

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Автор: 

побиття (1074) Одеса (5864) Одеська область (4138) Нацполіція (15779) розслідування (2301) Туреччина (3726) Одеський район (662)
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Топ коментарі
+5
То шо йому вже зробиш? - хіба солі на хвіст насипати - Міндіч в Ізраїлі - турок - бой в Туреччині
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22.06.2026 19:03 Відповісти
+3
Тобто злочинця не затримали, не встановили обмежувальні заходи, які б унеможливили ухилення від покарання??? А якщо з літньою жіночкою трапиться щось недобре у лікарні та, не дай Боже, вона втратить значну частину здоровя? Хто відповість за недбальство? За що підняли зарплати правоохоронцям???
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22.06.2026 19:13 Відповісти
+2
яке нахер рішення,факт нападу з фізнасиллям був?!це вже мін злісне ***********!хто його випустив??
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22.06.2026 19:03 Відповісти

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