Побиття жінки громадянином Туреччини в Одесі: триває експертиза, фігурант вже за межами України
Правоохоронці розслідують побиття українки громадянином Туреччини, яке сталося в Одесі 13 червня. Після завершення необхідних слідчих дій та збору доказів правоохоронці вирішуватимуть питання щодо повідомлення про підозру.
Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Триває проведення судово-медичної експертизи
У відомстві пояснили, що наразі триває проведення судово-медичної експертизи потерпілої, висновок якої є необхідним для прийняття необхідного процесуального рішення.
За наявною у пресслужбі ГУНП Одеської області інформацією, потерпіла наразі продовжує лікування. Після завершення необхідних слідчих дій та збору доказів правоохоронці вирішуватимуть питання щодо повідомлення про підозру.
Також у поліції наголосили, що навіть у разі перебування чоловіка за межами України Кримінальний процесуальний кодекс передбачає механізми подальшого розслідування та процесуального реагування.
- За даними джерел Цензор.НЕТ, чоловік вже перебуває за межами України.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що в Одесі власник ресторану побив жінку після того, як вона зробила зауваження щодо будівельного пилу від різання плитки, який летів у вікна мешканців. Жінка опинилася у лікарні.
- Обидві сторони звернулися до поліції із заявами. На підставі отриманих звернень поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.1 ст.296 (хуліганство) та ч.1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження).
- Згодом повідомлялося, що державна міграційна служба відкликала дозвіл на проживання в Україні громадянину Туреччини Йилдизу Угуру, який побив жінку в Одесі.
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