Побиття жінки громадянином Туреччини в Одесі: триває експертиза, фігурант вже за межами України

Правоохоронці розслідують побиття українки громадянином Туреччини, яке сталося в Одесі 13 червня. Після завершення необхідних слідчих дій та збору доказів правоохоронці вирішуватимуть питання щодо повідомлення про підозру.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Триває проведення судово-медичної експертизи

У відомстві пояснили, що наразі триває проведення судово-медичної експертизи потерпілої, висновок якої є необхідним для прийняття необхідного процесуального рішення.

За наявною у пресслужбі ГУНП Одеської області інформацією, потерпіла наразі продовжує лікування. Після завершення необхідних слідчих дій та збору доказів правоохоронці вирішуватимуть питання щодо повідомлення про підозру.

Також у поліції наголосили, що навіть у разі перебування чоловіка за межами України Кримінальний процесуальний кодекс передбачає механізми подальшого розслідування та процесуального реагування.

За даними джерел Цензор.НЕТ, чоловік вже перебуває за межами України.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що в Одесі власник ресторану побив жінку після того, як вона зробила зауваження щодо будівельного пилу від різання плитки, який летів у вікна мешканців. Жінка опинилася у лікарні.

Обидві сторони звернулися до поліції із заявами. На підставі отриманих звернень поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.1 ст.296 (хуліганство) та ч.1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження).

Згодом повідомлялося, що державна міграційна служба відкликала дозвіл на проживання в Україні громадянину Туреччини Йилдизу Угуру, який побив жінку в Одесі.

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