Испания подготовила более 9 тысяч украинских военных в рамках миссии ЕС, — Генштаб
Более 9 тысяч украинских военнослужащих прошли подготовку в Испании в рамках миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine).
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
Масштаб подготовки и работа миссии
В Генштабе отметили, что с ноября 2022 года Испания организовала более 230 учебных модулей по 40 военным специальностям в рамках EUMAM Ukraine. Обучение проводится на территории всей страны с привлечением подразделений Вооруженных сил Испании и Гражданской гвардии.
В сообщении также отмечается, что с 2026 года подготовка стала более специализированной и технической, а базовые курсы отошли на второй план.
Новые курсы и специализированные направления
С начала 2026 года в рамках миссии впервые провели курсы по углубленной военной топографии, подготовке военной полиции и работе с бронированными ремонтно-эвакуационными машинами. Также продолжается подготовка экипажей танков Leopard 2A4.
Отдельно проводятся курсы по использованию систем противовоздушной обороны, в частности комплекса HAWK, эксплуатации бронетранспортеров M113, а также управлению геопространственными данными.
Напомним, Канада продлила военную учебную миссию UNIFIER до 2029 года и планирует расширить участие своих инструкторов в подготовке украинских военных, адаптируя программу к потребностям фронта.
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