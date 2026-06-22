Испания подготовила более 9 тысяч украинских военных в рамках миссии ЕС, — Генштаб

Более 9 тысяч украинских военнослужащих прошли подготовку в Испании в рамках миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine).

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Масштаб подготовки и работа миссии

В Генштабе отметили, что с ноября 2022 года Испания организовала более 230 учебных модулей по 40 военным специальностям в рамках EUMAM Ukraine. Обучение проводится на территории всей страны с привлечением подразделений Вооруженных сил Испании и Гражданской гвардии.

В сообщении также отмечается, что с 2026 года подготовка стала более специализированной и технической, а базовые курсы отошли на второй план.

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Новые курсы и специализированные направления

С начала 2026 года в рамках миссии впервые провели курсы по углубленной военной топографии, подготовке военной полиции и работе с бронированными ремонтно-эвакуационными машинами. Также продолжается подготовка экипажей танков Leopard 2A4.

Отдельно проводятся курсы по использованию систем противовоздушной обороны, в частности комплекса HAWK, эксплуатации бронетранспортеров M113, а также управлению геопространственными данными.

Напомним, Канада продлила военную учебную миссию UNIFIER до 2029 года и планирует расширить участие своих инструкторов в подготовке украинских военных, адаптируя программу к потребностям фронта.

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