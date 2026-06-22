Іспанія підготувала понад 9 тисяч українських військових у межах місії ЄС, - Генштаб
Понад 9 тисяч українських військовослужбовців пройшли підготовку в Іспанії в межах місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine).
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Масштаб підготовки та робота місії
У Генштабі зазначили, що з листопада 2022 року Іспанія організувала понад 230 навчальних модулів за 40 військовими спеціальностями в межах EUMAM Ukraine. Навчання проводять на території всієї країни із залученням підрозділів Збройних сил Іспанії та Цивільної гвардії.
У повідомленні також зазначається, що підготовка з 2026 року стала більш спеціалізованою та технічною, а базові курси відійшли на другий план.
Нові курси та спеціалізовані напрямки
З початку 2026 року в межах місії вперше провели курси з поглибленої військової топографії, підготовки військової поліції та роботи з броньованими ремонтно-евакуаційними машинами. Також триває підготовка екіпажів танків Leopard 2A4.
Окремо проводяться курси з використання систем протиповітряної оборони, зокрема комплексу HAWK, експлуатації бронетранспортерів M113, а також управління геопросторовими даними.
Нагадаємо, Канада продовжила військову навчальну місію UNIFIER до 2029 року та планує розширити участь своїх інструкторів у підготовці українських військових, адаптуючи програму до потреб фронту.
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