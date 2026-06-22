Элитный автомобиль и $44,5 тыс. за закрытие дела: САП и НАБУ объявили подозрения двум экс-чиновникам органов прокуратуры Кировоградщины

НАБУ и САП раскрыли схему вымогательства неправомерной выгоды и легализации имущества, к которой причастны двое бывших должностных лиц органов прокуратуры Кировоградской области.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, пишет Цензор.НЕТ.

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Что установило следствие?

По данным следствия, первый заместитель руководителя Кировоградской областной прокуратуры вымогал у заместителя директора одного из предприятий Национальной академии аграрных наук Украины и директора госпредприятия взятку за закрытие уголовного производства.

Как установили правоохранители, по договоренности частью неправомерной выгоды стал автомобиль Tesla Model X P100D. Для того чтобы скрыть незаконно приобретенное имущество, чиновник привлек своего коллегу — руководителя окружной прокуратуры. Тот подискал подставное лицо, на имя которого оформили доверенность на распоряжение, в частности, на продажу автомобиля. Этим намерениям помешал арест "Теслы", наложенный ВАКС в рамках другого дела.

Позже через доверенное лицо прокурор получил ещё 13,5 тыс. дол. США, после чего получил отказ в предоставлении остальной суммы из-за невыполнения обещанного.

Общая сумма неправомерной выгоды составила более 88 тыс. дол. США.

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Задержание и вручение подозрений

Бывший первый заместитель руководителя Кировоградской областной прокуратуры задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 209 УК Украины.

Бывшему руководителю окружной прокуратуры сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 209 УК Украины, а пособнику — по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

В НАБУ отметили, что раскрытие преступления стало возможным благодаря институту соглашений о признании вины.

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