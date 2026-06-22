Елітне авто та $44,5 тис. за закриття справи: САП і НАБУ оголосили підозри двом експосадовцям органів прокуратури Кіровоградщини

НАБУ та САП викрили схему вимагання неправомірної вигоди та легалізації майна, до якої причетні двоє колишніх посадовців органів прокуратури Кіровоградської області.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Що встановило слідство?

За даними слідства, перший заступник керівника Кіровоградської обласної прокуратури вимагав у заступника директора одного з підприємств Національної академії аграрних наук України та директора держпідприємства хабар за закриття кримінального провадження.

Як встановили правоохоронці, за домовленістю частиною неправомірної вигоди став автомобіль Tesla Model X P100D. Для того, щоб приховати незаконно набуте майно, посадовець залучив свого колегу — керівника окружної прокуратури. Той підшукав підставну особу, на яку оформили довіреність на розпорядження, зокрема, продаж автомобіля. Цим намірам став на заваді арешт "Тесли", накладений ВАКС у межах іншої справи.

Пізніше через довірену особу прокурор одержав ще 13,5 тис. дол. США, після чого отримав відмову в наданні решти суми через невиконання обіцяного.

Загальна сума неправомірної вигоди становила понад 88 тис. дол. США.

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Затримання та вручення підозр

Колишнього першого заступника керівника Кіровоградської обласної прокуратури затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 209 КК України.

Колишньому керівнику окружної прокуратури повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 209 КК України, а пособнику — за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

У НАБУ зазначили, що викриття злочину стало можливим завдяки інституту угод про визнання винуватості.

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