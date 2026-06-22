Перевозки нефти через Ормузский пролив выросли до рекордного уровня

Несмотря на заявления Ирана о возможном закрытии Ормузского пролива, объемы перевозки нефти по этому ключевому маршруту выросли до самого высокого уровня с начала войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bloomberg со ссылкой на данные мониторинга движения танкеров.

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Рекордные объемы транзита нефти

По данным мониторинга, в пятницу, субботу и воскресенье через пролив было перевезено около 20 миллионов баррелей сырой нефти. Это самый высокий показатель с начала войны в конце февраля.

Также отмечается, что Иран отправил еще около 6 миллионов баррелей, а общий объем поставок на прошлой неделе достиг 23 миллионов баррелей. Часть грузов ранее находилась вблизи Пакистана из-за американских ограничений.

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Ситуация на рынке и движение танкеров

В материале говорится, что поставки также поступают из Ирака, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта. В то же время часть данных может быть неполной из-за отключения сигналов танкеров из соображений безопасности.

"Рынок пристально следит за тем, сколько нефти выходит из пролива и сколько пустых танкеров туда входит", — отмечается в материале Bloomberg.

Также сообщается, что потоки в объеме 6,66 миллиона баррелей в сутки составляют почти две пятых от довоенного уровня.

Напомним, ранее США приняли решение на два месяца снять санкции с иранской нефти после переговоров между странами в Швейцарии. Тегеран обещает открыть Ормузский пролив.