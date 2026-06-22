Перевезення нафти через Ормузьку протоку зросли до рекордного рівня
Попри заяви Ірану про можливе закриття Ормузької протоки, обсяги перевезення нафти через цей ключовий маршрут зросли до найвищого рівня від початку війни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Bloomberg із посиланням на дані відстеження руху танкерів.
Рекордні обсяги транзиту нафти
За даними моніторингу, у п’ятницю, суботу та неділю через протоку перевезли близько 20 мільйонів барелів сирої нафти. Це найвищий показник від початку війни наприкінці лютого.
Також зазначається, що Іран відправив ще близько 6 мільйонів барелів, а загальний обсяг постачань минулого тижня сягнув 23 мільйонів барелів. Частина вантажів раніше перебувала поблизу Пакистану через американські обмеження.
Ситуація на ринку та рух танкерів
У матеріалі йдеться, що постачання також надходять з Іраку, Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів та Кувейту. Водночас частина даних може бути неповною через вимкнення сигналів танкерів з міркувань безпеки.
"Ринок пильно стежить за тим, скільки нафти виходить з протоки, та скільки порожніх танкерів туди входить", – зазначається у матеріалі Bloomberg.
Також повідомляється, що потоки в обсязі 6,66 мільйона барелів на добу становлять майже дві п’ятих від довоєнного рівня.
Нагадаємо, раніше США ухвалили рішення на два місяці зняти санкції з іранської нафти після переговорів між країнами у Швейцарії. Тегеран обіцяє відкрити Ормузьку протоку.
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