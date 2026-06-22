Іран погодився на повернення інспекторів МАГАТЕ на ядерні об’єкти, - Венс

США досягли домовленості з Іраном щодо повернення інспекторів МАГАТЕ до країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві віце-президента США Джей Ді Венса на пресконференції в швейцарському Бюргенштоку у понеділок, 22 червня.

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Повернення інспекторів і ядерне питання

За словами Венса, Іран погодився знову запросити інспекторів МАГАТЕ. Він назвав це важливим кроком у напрямку стримування ядерної програми країни.

"Іранці погодилися запросити інспекторів МАГАТЕ назад до своєї країни. Це важлива віха для американського народу і перший крок до повної денуклеаризації або остаточного припинення програми ядерної зброї в Ірані", – зазначив Джей Ді Венс.

Він також додав, що США очікують швидкого початку роботи інспекторів і розраховують на нові контакти між сторонами вже найближчим часом.

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Переговори та ситуація на Близькому Сході

Венс повідомив, що інспектори МАГАТЕ можуть розпочати роботу в Ірані вже цього тижня, а частина контактів може відбутися найближчим часом.

Окремо він зазначив, що США працюють над механізмом зниження напруги між Ізраїлем, Хезболлою та Ліваном.

За його словами, сторони мають координувати дії у разі інцидентів, щоб уникати ескалації.

Також США заявили, що прагнуть одночасно забезпечити безпеку Ізраїлю та суверенітет Лівану, зокрема через стримування Хезболли та зміцнення державних інститутів у регіоні.

Нагадаємо, раніше США зняли санкції з іранської нафти на 60 днів.

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