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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки Санкції проти Ірану
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США зняли санкції з іранської нафти на 60 днів: Тегеран зобов’язався відкрити Ормузьку протоку

Ормузька протока

США ухвалили рішення на два місяці зняти санкції з іранської нафти після переговорів між країнами у Швейцарії. Тегеран обіцяє відкрити Ормузьку протоку

Про це в соцмережі Х написав міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Пом'якшення санкцій

Так, Міністерство фінансів США через Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) видало генеральну ліцензію, яка дозволяє до 21 серпня всі операції, пов'язані з виробництвом, продажем, доставкою та розвантаженням іранської нафти, нафтохімічної продукції та нафтопродуктів.

Дозвіл поширюється навіть на операції із суднами, які перебувають під санкціями за деякими американськими програмами, пов'язаними з Іраном, Росією, розповсюдженням зброї масового ураження та фінансуванням тероризму.

Ліцензія видана на виконання меморандуму про взаєморозуміння, підписаного США та Іраном 17 червня.

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Обіцянка Ірану

Згідно з текстом документа, Міністерство фінансів зобов’язується після його підписання видати дозвіл на експорт іранської нафти, нафтопродуктів та супутніх послуг.

Скотт Бессент пояснив, що на перемовинах, які відбулися у Швейцарії, Тегеран зобов’язався забезпечити вільний і відкритий транзит через Ормузьку протоку та надати інспекторам МАГАТЕ доступ до своїх атомних об’єктів.

Водночас OFAC наголошує, що генеральна ліцензія не скасовує весь санкційний режим проти Ірану. Обмеження й надалі чинні щодо осіб і компаній, пов'язаних із Північною Кореєю, Кубою, окупованими Росією українськими територіями, а також щодо будь-якої діяльності, забороненої іншими санкційними програмами США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Танкери продовжують рух через Ормузьку протоку попри заяви Ірану про блокування, – Bloomberg

Що передувало?

  • Нагадаємо, 

    США розпочали морську блокаду портів Ірану 13 квітня — вони вимагали повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

  • 18 червня президент США Дональд Трамп та президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння.
  • Він передбачає припинення вогню між країнами на 60 днів, зокрема й у Лівані, негайне забезпечення проходу Ормузькою протокою без стягнення плати за проїзд та послаблення санкцій проти Ірану. Водночас обидві сторони мають продовжити ядерні переговори.
  • Після підписання меморандуму про взаєморозуміння Сполучені Штати зняли морську блокаду Ірану. Проте вже 20 червня Іран повідомив, що знову закрив Ормузьку протоку.

Автор: 

Іран (3539) нафта (6635) США (26813) Бессент Скот (112) Ормузька протока (216)
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Топ коментарі
+7
Окуенная, найпрекрасна иа чудова особиста перемога Додіка.
Единий плюс з цього персам та минус кацапам.
Цікаво, за скілки до ізраїльтян прилитить балістика з ЯЗ? За рік чи за три?
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22.06.2026 17:49 Відповісти
+3
Ай да Тромб. Ай да многоходовочнік. Витратив на війну з іранським режимом сотні мільярдів доларів заради того щоб зняти санкції ще й виплачуватиме репарації
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22.06.2026 18:15 Відповісти
+2
У зв'язку з ростом цін на нафту через її дефіцит, якщо обирати, кому з двох під@рів надавати преференції по торгівлі нафтою, то для України краще хай вони будуть у аятоли, аніж у ×уйла.
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22.06.2026 18:06 Відповісти

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