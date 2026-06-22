США зняли санкції з іранської нафти на 60 днів: Тегеран зобов’язався відкрити Ормузьку протоку
США ухвалили рішення на два місяці зняти санкції з іранської нафти після переговорів між країнами у Швейцарії. Тегеран обіцяє відкрити Ормузьку протоку.
Про це в соцмережі Х написав міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє Цензор.НЕТ.
Пом'якшення санкцій
Так, Міністерство фінансів США через Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) видало генеральну ліцензію, яка дозволяє до 21 серпня всі операції, пов'язані з виробництвом, продажем, доставкою та розвантаженням іранської нафти, нафтохімічної продукції та нафтопродуктів.
Дозвіл поширюється навіть на операції із суднами, які перебувають під санкціями за деякими американськими програмами, пов'язаними з Іраном, Росією, розповсюдженням зброї масового ураження та фінансуванням тероризму.
Ліцензія видана на виконання меморандуму про взаєморозуміння, підписаного США та Іраном 17 червня.
Обіцянка Ірану
Згідно з текстом документа, Міністерство фінансів зобов’язується після його підписання видати дозвіл на експорт іранської нафти, нафтопродуктів та супутніх послуг.
Скотт Бессент пояснив, що на перемовинах, які відбулися у Швейцарії, Тегеран зобов’язався забезпечити вільний і відкритий транзит через Ормузьку протоку та надати інспекторам МАГАТЕ доступ до своїх атомних об’єктів.
Водночас OFAC наголошує, що генеральна ліцензія не скасовує весь санкційний режим проти Ірану. Обмеження й надалі чинні щодо осіб і компаній, пов'язаних із Північною Кореєю, Кубою, окупованими Росією українськими територіями, а також щодо будь-якої діяльності, забороненої іншими санкційними програмами США.
Що передувало?
- Нагадаємо,
США розпочали морську блокаду портів Ірану 13 квітня — вони вимагали повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.
- 18 червня президент США Дональд Трамп та президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння.
- Він передбачає припинення вогню між країнами на 60 днів, зокрема й у Лівані, негайне забезпечення проходу Ормузькою протокою без стягнення плати за проїзд та послаблення санкцій проти Ірану. Водночас обидві сторони мають продовжити ядерні переговори.
- Після підписання меморандуму про взаєморозуміння Сполучені Штати зняли морську блокаду Ірану. Проте вже 20 червня Іран повідомив, що знову закрив Ормузьку протоку.
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