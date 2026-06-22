США зняли санкції з іранської нафти на 60 днів: Тегеран зобов’язався відкрити Ормузьку протоку

США ухвалили рішення на два місяці зняти санкції з іранської нафти після переговорів між країнами у Швейцарії. Тегеран обіцяє відкрити Ормузьку протоку.

Про це в соцмережі Х написав міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Пом'якшення санкцій

Так, Міністерство фінансів США через Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) видало генеральну ліцензію, яка дозволяє до 21 серпня всі операції, пов'язані з виробництвом, продажем, доставкою та розвантаженням іранської нафти, нафтохімічної продукції та нафтопродуктів.

Дозвіл поширюється навіть на операції із суднами, які перебувають під санкціями за деякими американськими програмами, пов'язаними з Іраном, Росією, розповсюдженням зброї масового ураження та фінансуванням тероризму.

Ліцензія видана на виконання меморандуму про взаєморозуміння, підписаного США та Іраном 17 червня.

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Обіцянка Ірану

Згідно з текстом документа, Міністерство фінансів зобов’язується після його підписання видати дозвіл на експорт іранської нафти, нафтопродуктів та супутніх послуг.

Скотт Бессент пояснив, що на перемовинах, які відбулися у Швейцарії, Тегеран зобов’язався забезпечити вільний і відкритий транзит через Ормузьку протоку та надати інспекторам МАГАТЕ доступ до своїх атомних об’єктів.

Водночас OFAC наголошує, що генеральна ліцензія не скасовує весь санкційний режим проти Ірану. Обмеження й надалі чинні щодо осіб і компаній, пов'язаних із Північною Кореєю, Кубою, окупованими Росією українськими територіями, а також щодо будь-якої діяльності, забороненої іншими санкційними програмами США.

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