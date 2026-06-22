США сняли санкции с иранской нефти на 60 дней: Тегеран обязался открыть Ормузский пролив
США приняли решение на два месяца отменить санкции в отношении иранской нефти после переговоров между странами в Швейцарии. Тегеран обещает открыть Ормузский пролив.
Об этом в соцсети X написал министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Цензор.НЕТ.
Смягчение санкций
Так, Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало генеральную лицензию, разрешающую до 21 августа все операции, связанные с производством, продажей, доставкой и разгрузкой иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов.
Разрешение распространяется даже на операции с судами, которые находятся под санкциями в рамках некоторых американских программ, связанных с Ираном, Россией, распространением оружия массового уничтожения и финансированием терроризма.
Лицензия выдана во исполнение меморандума о взаимопонимании, подписанного США и Ираном 17 июня.
Обязательство Ирана
Согласно тексту документа, Министерство финансов обязуется после его подписания выдать разрешение на экспорт иранской нефти, нефтепродуктов и сопутствующих услуг.
Скотт Бессент пояснил, что на переговорах, состоявшихся в Швейцарии, Тегеран обязался обеспечить свободный и открытый транзит через Ормузский пролив и предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ к своим атомным объектам.
В то же время OFAC подчеркивает, что генеральная лицензия не отменяет весь санкционный режим против Ирана. Ограничения по-прежнему действуют в отношении лиц и компаний, связанных с Северной Кореей, Кубой, оккупированными Россией украинскими территориями, а также в отношении любой деятельности, запрещенной другими санкционными программами США.
Что этому предшествовало?
- Напомним,
США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля — они требовали полностью разблокировать Ормузский пролив для всех судов.
- 18 июня президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали меморандум о взаимопонимании.
- Он предусматривает прекращение огня между странами на 60 дней, в том числе и в Ливане, немедленное обеспечение прохода через Ормузский пролив без взимания платы за проезд и ослабление санкций против Ирана. В то же время обе стороны должны продолжить ядерные переговоры.
- После подписания меморандума о взаимопонимании Соединенные Штаты сняли морскую блокаду Ирана. Однако уже 20 июня Иран сообщил, что вновь закрыл Ормузский пролив.
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Единий плюс з цього персам та минус кацапам.
Цікаво, за скілки до ізраїльтян прилитить балістика з ЯЗ? За рік чи за три?