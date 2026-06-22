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Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива Санкции против Ирана
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США сняли санкции с иранской нефти на 60 дней: Тегеран обязался открыть Ормузский пролив

Ормузский пролив

США приняли решение на два месяца отменить санкции в отношении иранской нефти после переговоров между странами в Швейцарии. Тегеран обещает открыть Ормузский пролив

Об этом в соцсети X написал министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Цензор.НЕТ.

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Смягчение санкций

Так, Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало генеральную лицензию, разрешающую до 21 августа все операции, связанные с производством, продажей, доставкой и разгрузкой иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов.

Разрешение распространяется даже на операции с судами, которые находятся под санкциями в рамках некоторых американских программ, связанных с Ираном, Россией, распространением оружия массового уничтожения и финансированием терроризма.

Лицензия выдана во исполнение меморандума о взаимопонимании, подписанного США и Ираном 17 июня.

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Обязательство Ирана

Согласно тексту документа, Министерство финансов обязуется после его подписания выдать разрешение на экспорт иранской нефти, нефтепродуктов и сопутствующих услуг.

Скотт Бессент пояснил, что на переговорах, состоявшихся в Швейцарии, Тегеран обязался обеспечить свободный и открытый транзит через Ормузский пролив и предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ к своим атомным объектам.

В то же время OFAC подчеркивает, что генеральная лицензия не отменяет весь санкционный режим против Ирана. Ограничения по-прежнему действуют в отношении лиц и компаний, связанных с Северной Кореей, Кубой, оккупированными Россией украинскими территориями, а также в отношении любой деятельности, запрещенной другими санкционными программами США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Танкеры продолжают движение через Ормузский пролив, несмотря на заявления Ирана о блокировании, – Bloomberg

Что этому предшествовало?

  • Напомним,

    США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля — они требовали полностью разблокировать Ормузский пролив для всех судов.

  • 18 июня президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали меморандум о взаимопонимании.
  • Он предусматривает прекращение огня между странами на 60 дней, в том числе и в Ливане, немедленное обеспечение прохода через Ормузский пролив без взимания платы за проезд и ослабление санкций против Ирана. В то же время обе стороны должны продолжить ядерные переговоры.
  • После подписания меморандума о взаимопонимании Соединенные Штаты сняли морскую блокаду Ирана. Однако уже 20 июня Иран сообщил, что вновь закрыл Ормузский пролив.

Автор: 

Иран (3014) нефть (2242) США (29608) Скотт Бессент (102) Ормузский пролив (168)
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Топ комментарии
+4
Окуенная, найпрекрасна иа чудова особиста перемога Додіка.
Единий плюс з цього персам та минус кацапам.
Цікаво, за скілки до ізраїльтян прилитить балістика з ЯЗ? За рік чи за три?
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22.06.2026 17:49 Ответить
+2
У зв'язку з ростом цін на нафту через її дефіцит, якщо обирати, кому з двох під@рів надавати преференції по торгівлі нафтою, то для України краще хай вони будуть у аятоли, аніж у ×уйла.
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22.06.2026 18:06 Ответить
+2
Нікчемні абіз-янкі 🤣
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22.06.2026 18:07 Ответить

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