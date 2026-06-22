США сняли санкции с иранской нефти на 60 дней: Тегеран обязался открыть Ормузский пролив

США приняли решение на два месяца отменить санкции в отношении иранской нефти после переговоров между странами в Швейцарии. Тегеран обещает открыть Ормузский пролив.

Об этом в соцсети X написал министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Смягчение санкций

Так, Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало генеральную лицензию, разрешающую до 21 августа все операции, связанные с производством, продажей, доставкой и разгрузкой иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов.

Разрешение распространяется даже на операции с судами, которые находятся под санкциями в рамках некоторых американских программ, связанных с Ираном, Россией, распространением оружия массового уничтожения и финансированием терроризма.

Лицензия выдана во исполнение меморандума о взаимопонимании, подписанного США и Ираном 17 июня.

Читайте также: Премьер-министр Пакистана заявил о прогрессе на переговорах США и Ирана в Швейцарии и договоренности о заключении соглашения в течение 60 дней

Обязательство Ирана

Согласно тексту документа, Министерство финансов обязуется после его подписания выдать разрешение на экспорт иранской нефти, нефтепродуктов и сопутствующих услуг.

Скотт Бессент пояснил, что на переговорах, состоявшихся в Швейцарии, Тегеран обязался обеспечить свободный и открытый транзит через Ормузский пролив и предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ к своим атомным объектам.

В то же время OFAC подчеркивает, что генеральная лицензия не отменяет весь санкционный режим против Ирана. Ограничения по-прежнему действуют в отношении лиц и компаний, связанных с Северной Кореей, Кубой, оккупированными Россией украинскими территориями, а также в отношении любой деятельности, запрещенной другими санкционными программами США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Танкеры продолжают движение через Ормузский пролив, несмотря на заявления Ирана о блокировании, – Bloomberg

Что этому предшествовало?