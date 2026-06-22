Премьер-министр Пакистана заявил о прогрессе в переговорах между США и Ираном в Швейцарии и о достижении договоренности о заключении соглашения в течение 60 дней

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что переговоры с участием США и Ирана, состоявшиеся в Швейцарии при его посредничестве, дали положительный результат и вселяют оптимизм в отношении дальнейшего урегулирования конфликта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в социальной сети Х.

Что говорят в Пакистане?

"Первое заседание Комитета высокого уровня в Швейцарии успешно завершилось. Обсуждения проходили в позитивной и конструктивной атмосфере и привели к обнадеживающему прогрессу, включая договоренность о "дорожной карте" для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней", - написал Шариф.

Он также поблагодарил делегации обеих стран за приверженность конструктивному взаимодействию, отметил посреднические усилия Катара и содействие Швейцарии в организации консультаций.

Читайте также: Цена на нефть падает после завершения переговоров между США и Ираном в Швейцарии

"Пакистан будет и впредь играть свою честную и искреннюю роль в продвижении диалога и дипломатии для мирного и долгосрочного урегулирования", - добавил глава пакистанского правительства.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что США и Иран заявили о прогрессе в переговорах в Швейцарии.

Читайте также: Переговоры между США и Ираном начались в Швейцарии