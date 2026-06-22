Прем’єр Пакистану заявив про прогрес на переговорах США та Ірану у Швейцарії і домовленість щодо угоди за 60 днів

Прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф повідомив, що переговори за участю США та Ірану, які відбулися у Швейцарії за його посередництва, дали позитивний результат і вселяють оптимізм щодо подальшого врегулювання конфлікту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

Що кажуть у Пакистані?

"Перше засідання Комітету високого рівня у Швейцарії успішно завершилося. Обговорення проходили в позитивній та конструктивній атмосфері і призвели до обнадійливого прогресу, включаючи домовленість про дорожню карту для досягнення остаточної угоди протягом 60 днів", - написав Шариф.

Він також подякував делегаціям обох країн за відданість конструктивній взаємодії, відзначив посередницькі зусилля Катару та сприяння Швейцарії в організації консультацій.

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"Пакистан продовжуватиме відігравати свою чесну та щиру роль у просуванні діалогу і дипломатії для мирного та тривалого врегулювання", - додав глава пакистанського уряду.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що США та Іран заявили про прогрес у переговорах у Швейцарії.

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