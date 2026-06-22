Иран согласился на возвращение инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты, — Венс
США достигли договоренности с Ираном о возвращении инспекторов МАГАТЭ в страну.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении вице-президента США Джей Ди Венса на пресс-конференции в швейцарском Бюргенштоке в понедельник, 22 июня.
Возвращение инспекторов и ядерный вопрос
По словам Венса, Иран согласился вновь пригласить инспекторов МАГАТЭ. Он назвал это важным шагом в направлении сдерживания ядерной программы страны.
"Иранцы согласились вновь пригласить инспекторов МАГАТЭ в свою страну. Это важная веха для американского народа и первый шаг к полной денуклеаризации или окончательному прекращению программы по созданию ядерного оружия в Иране", — отметил Джей Ди Венс.
Он также добавил, что США ожидают скорого начала работы инспекторов и рассчитывают на новые контакты между сторонами уже в ближайшее время.
Переговоры и ситуация на Ближнем Востоке
Венс сообщил, что инспекторы МАГАТЭ могут приступить к работе в Иране уже на этой неделе, а часть контактов может состояться в ближайшее время.
Отдельно он отметил, что США работают над механизмом снижения напряженности между Израилем, "Хезболлой" и Ливаном.
По его словам, стороны должны координировать действия в случае инцидентов, чтобы избежать эскалации.
Также США заявили, что стремятся одновременно обеспечить безопасность Израиля и суверенитет Ливана, в частности путем сдерживания "Хезболлы" и укрепления государственных институтов в регионе.
Напомним, ранее США сняли санкции с иранской нефти на 60 дней.
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Все повертається до того ж рівня відносин, які зруйнував Трамп.
Правда Іран прихватизував міжнародну протоку, але це таке.
Окрім обмеження діяльності Ірану в його ядерній програмі, угода надала МАГАТЕ доступ до всіх іранських ядерних об'єктів і право інспектувати підозрілі об'єкти.
У 2018 році, під час свого першого терміну, Трамп вивів США - які були ключовим стовпом угоди - з СВПД.
Трамп мотивував це, сказавши, що це «погана угода».