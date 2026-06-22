Иран согласился на возвращение инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты, — Венс

США достигли договоренности с Ираном о возвращении инспекторов МАГАТЭ в страну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении вице-президента США Джей Ди Венса на пресс-конференции в швейцарском Бюргенштоке в понедельник, 22 июня.

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Возвращение инспекторов и ядерный вопрос

По словам Венса, Иран согласился вновь пригласить инспекторов МАГАТЭ. Он назвал это важным шагом в направлении сдерживания ядерной программы страны.

"Иранцы согласились вновь пригласить инспекторов МАГАТЭ в свою страну. Это важная веха для американского народа и первый шаг к полной денуклеаризации или окончательному прекращению программы по созданию ядерного оружия в Иране", — отметил Джей Ди Венс.

Он также добавил, что США ожидают скорого начала работы инспекторов и рассчитывают на новые контакты между сторонами уже в ближайшее время.

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Переговоры и ситуация на Ближнем Востоке

Венс сообщил, что инспекторы МАГАТЭ могут приступить к работе в Иране уже на этой неделе, а часть контактов может состояться в ближайшее время.

Отдельно он отметил, что США работают над механизмом снижения напряженности между Израилем, "Хезболлой" и Ливаном.

По его словам, стороны должны координировать действия в случае инцидентов, чтобы избежать эскалации.

Также США заявили, что стремятся одновременно обеспечить безопасность Израиля и суверенитет Ливана, в частности путем сдерживания "Хезболлы" и укрепления государственных институтов в регионе.

Напомним, ранее США сняли санкции с иранской нефти на 60 дней.

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