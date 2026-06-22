Россия нанесла удар ФАБ-250 по Славянску: погиб мужчина
Российские войска нанесли авиационный удар по промышленной зоне Славянска Донецкой области, вследствие чего погиб мужчина.
Об этом начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Удар по промышленной зоне и жертвы
По имеющейся информации, российские войска применили фугасную авиационную бомбу ФАБ-250. Вследствие атаки погиб мужчина, его личность в настоящее время устанавливается.
Кроме того, стало известно, что в больнице скончалась 52-летняя женщина, получившая тяжелые ранения во время предыдущего авиаудара по центру Славянска 13 июня.
В тот день вместе с женщиной погибли её сын, муж и свекровь.
Ранее сообщалось, что оккупанты сбросили управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Сумской громады, вследствие чего ранения получил водитель троллейбуса.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль