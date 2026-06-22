Росія вдарила ФАБ-250 по Слов’янську: загинув чоловік

Російські війська завдали авіаційного удару по промисловій зоні Слов’янська Донецької області, унаслідок чого загинув чоловік.

Про це начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Удар по промисловій зоні та жертви

За наявною інформацією, російські війська застосували фугасну авіаційну бомбу ФАБ-250. Унаслідок атаки загинув чоловік, його особу наразі встановлюють.

Крім того, стало відомо, що у лікарні померла 52-річна жінка, яка зазнала тяжких поранень під час попереднього авіаудару по центру Слов’янська 13 червня.

Того дня разом із жінкою загинули її син, чоловік і свекруха.

Раніше повідомлялося, що окупанти скинули керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Сумської громади, унаслідок чого поранення отримав водій тролейбуса.

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