Росія вдарила ФАБ-250 по Слов’янську: загинув чоловік
Російські війська завдали авіаційного удару по промисловій зоні Слов’янська Донецької області, унаслідок чого загинув чоловік.
Про це начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Удар по промисловій зоні та жертви
За наявною інформацією, російські війська застосували фугасну авіаційну бомбу ФАБ-250. Унаслідок атаки загинув чоловік, його особу наразі встановлюють.
Крім того, стало відомо, що у лікарні померла 52-річна жінка, яка зазнала тяжких поранень під час попереднього авіаудару по центру Слов’янська 13 червня.
Того дня разом із жінкою загинули її син, чоловік і свекруха.
Раніше повідомлялося, що окупанти скинули керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Сумської громади, унаслідок чого поранення отримав водій тролейбуса.
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