Мельник в ООН: Россия намеренно нанесла удар по Киево-Печерской лавре

Россия умышленно нанесла удар по Киево-Печерской лавре, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении постоянного представителя Украины при ООН Андрея Мельника во время заседания Совета Безопасности ООН.

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Удар по святыне мирового значения

По словам Мельника, российские войска сознательно атаковали территорию монастырского комплекса, основанного еще в XI веке.

"Российские вооруженные силы намеренно нанесли удар по Киево-Печерской лавре. Это православный монастырь, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и был основан еще в XI веке", - заявил он.

В результате атаки поврежден Успенский собор, который является главным храмом комплекса. Мельник подчеркнул, что этот удар является атакой не только против Украины, но и против мирового культурного и христианского наследия.

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Последствия атаки и призыв к миру

Мельник подчеркнул, что Киево-Печерская лавра пережила монгольские нашествия, Вторую мировую войну и советские гонения на религию, но в XXI веке стала мишенью российского удара.

Он призвал международное сообщество дать надлежащую оценку действиям России и привлечь виновных к ответственности за разрушение культурного наследия.

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