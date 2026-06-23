Мельник в ООН: Россия намеренно нанесла удар по Киево-Печерской лавре
Россия умышленно нанесла удар по Киево-Печерской лавре, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении постоянного представителя Украины при ООН Андрея Мельника во время заседания Совета Безопасности ООН.
Удар по святыне мирового значения
По словам Мельника, российские войска сознательно атаковали территорию монастырского комплекса, основанного еще в XI веке.
"Российские вооруженные силы намеренно нанесли удар по Киево-Печерской лавре. Это православный монастырь, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и был основан еще в XI веке", - заявил он.
В результате атаки поврежден Успенский собор, который является главным храмом комплекса. Мельник подчеркнул, что этот удар является атакой не только против Украины, но и против мирового культурного и христианского наследия.
Последствия атаки и призыв к миру
Мельник подчеркнул, что Киево-Печерская лавра пережила монгольские нашествия, Вторую мировую войну и советские гонения на религию, но в XXI веке стала мишенью российского удара.
Он призвал международное сообщество дать надлежащую оценку действиям России и привлечь виновных к ответственности за разрушение культурного наследия.
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