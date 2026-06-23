Мельник в ООН: Росія навмисне завдала удару по Києво-Печерській Лаврі

Росія навмисно завдала удару по Києво-Печерській лаврі, яка є об’єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі постійного представника України при ООН Андрія Мельника під час засідання Ради Безпеки ООН.

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Удар по святині світового значення

За словами Мельника, російські війська свідомо атакували територію монастирського комплексу, заснованого ще у XI столітті.

"Російські збройні сили навмисно вдарили по Києво-Печерській лаврі. Це православний монастир, який є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та був заснований ще у XI столітті", – заявив він.

Унаслідок атаки пошкоджено Успенський собор, який є головним храмом комплексу. Мельник наголосив, що цей удар є атакою не лише проти України, а й проти світової культурної та християнської спадщини.

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Наслідки атаки та заклик до світу

Мельник підкреслив, що Києво-Печерська лавра пережила монгольські навали, Другу світову війну та радянські переслідування релігії, але у XXI столітті стала ціллю російського удару.

Він закликав міжнародну спільноту дати належну оцінку діям Росії та притягнути винних до відповідальності за руйнування культурної спадщини.

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