Мельник в ООН: Росія навмисне завдала удару по Києво-Печерській Лаврі
Росія навмисно завдала удару по Києво-Печерській лаврі, яка є об’єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі постійного представника України при ООН Андрія Мельника під час засідання Ради Безпеки ООН.
Удар по святині світового значення
За словами Мельника, російські війська свідомо атакували територію монастирського комплексу, заснованого ще у XI столітті.
"Російські збройні сили навмисно вдарили по Києво-Печерській лаврі. Це православний монастир, який є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та був заснований ще у XI столітті", – заявив він.
Унаслідок атаки пошкоджено Успенський собор, який є головним храмом комплексу. Мельник наголосив, що цей удар є атакою не лише проти України, а й проти світової культурної та християнської спадщини.
Наслідки атаки та заклик до світу
Мельник підкреслив, що Києво-Печерська лавра пережила монгольські навали, Другу світову війну та радянські переслідування релігії, але у XXI столітті стала ціллю російського удару.
Він закликав міжнародну спільноту дати належну оцінку діям Росії та притягнути винних до відповідальності за руйнування культурної спадщини.
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