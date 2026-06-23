РФ атаковала Запорожье: повреждены дом и автозаправка

Фото: Архівне фото

Российские войска атаковали Запорожье в ночь на 23 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях местных властей.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ночные пожары и повреждения в Запорожье

В Запорожье после атаки возникло несколько пожаров. Глава областной военной администрации Иван Федоров сообщил о повреждениях частного дома и автозаправки.

"На месте работают экстренные службы", - отметил он.

Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Ранее Федоров предупреждал об угрозе применения управляемых авиационных бомб в области.

Ранее сообщалось, что оккупанты нанесли авиационный удар по промышленной зоне Славянска Донецкой области, в результате чего погиб мужчина.

Читайте: Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 22 июня, - Воздушные силы (обновлено)