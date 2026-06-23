РФ атаковала Запорожье: повреждены дом и автозаправка
Российские войска атаковали Запорожье в ночь на 23 июня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях местных властей.
Ночные пожары и повреждения в Запорожье
В Запорожье после атаки возникло несколько пожаров. Глава областной военной администрации Иван Федоров сообщил о повреждениях частного дома и автозаправки.
"На месте работают экстренные службы", - отметил он.
Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Ранее Федоров предупреждал об угрозе применения управляемых авиационных бомб в области.
Ранее сообщалось, что оккупанты нанесли авиационный удар по промышленной зоне Славянска Донецкой области, в результате чего погиб мужчина.
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