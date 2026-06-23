РФ атакувала Запоріжжя: пошкоджено будинок та автозаправку

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Російські війська атакували Запоріжжя у ніч проти 23 червня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях місцевої влади.

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Нічні пожежі та пошкодження у Запоріжжі

У Запоріжжі після атаки виникло кілька пожеж. Голова обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про пошкодження приватного будинку та автозаправки.

"На місці працюють екстрені служби", – зазначив він.

Інформація про постраждалих наразі уточнюється. Перед цим Федоров попереджав про загрозу застосування керованих авіаційних бомб по області.

Раніше повідомлялося, що окупанти завдали авіаційного удару по промисловій зоні Слов’янська Донецької області, унаслідок чого загинув чоловік.

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