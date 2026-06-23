Россия в одном списке с ИГИЛ, Аль-Каидой и ХАМАС, - Мельник
Россия находится в "списке позора" генерального секретаря ООН наряду с террористическими группировками, поскольку её войска систематически совершают преступления против украинских детей. Поэтому РФ должна быть отстранена от участия в миротворческих миссиях.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.
Он подчеркнул, что Россия уже четыре года находится в "списке позора" генерального секретаря ООН за грубые нарушения прав детей во время вооруженных конфликтов и должна быть отстранена от участия в миротворческих операциях Организации.
По словам дипломата, с 2023 года количество убитых и раненых российскими войсками украинских детей выросло на 78%, почти вдвое увеличилось количество атак на школы и больницы, а случаи препятствования гуманитарному доступу участились более чем на 800%.
"Клуб убийц детей" наравне с террористическими организациями
Постпред Украины отметил, что российская армия внесена в "список позора" ООН наряду с такими террористическими группировками, как ИГИЛ, Аль-Каида, Талибан и ХАМАС.
По словам Мельника, это означает, что Россия входит в "эксклюзивный клуб убийц детей и виновников сексуального насилия, связанного с вооруженными конфликтами".
Украина призвала отстранить Россию от миротворческих миссий
Обращаясь к членам Совета Безопасности ООН, украинский дипломат поставил под сомнение возможность дальнейшего сотрудничества международного сообщества с государством, военные которого причастны к систематическим преступлениям против детей.
Мельник подчеркнул, что нахождение России в "списке позора" должно иметь практические последствия, в частности ее отстранение от участия в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций.
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