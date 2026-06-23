Россия в одном списке с ИГИЛ, Аль-Каидой и ХАМАС, - Мельник

Россия находится в "списке позора" генерального секретаря ООН наряду с террористическими группировками, поскольку её войска систематически совершают преступления против украинских детей. Поэтому РФ должна быть отстранена от участия в миротворческих миссиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.

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Он подчеркнул, что Россия уже четыре года находится в "списке позора" генерального секретаря ООН за грубые нарушения прав детей во время вооруженных конфликтов и должна быть отстранена от участия в миротворческих операциях Организации.

По словам дипломата, с 2023 года количество убитых и раненых российскими войсками украинских детей выросло на 78%, почти вдвое увеличилось количество атак на школы и больницы, а случаи препятствования гуманитарному доступу участились более чем на 800%.

"Клуб убийц детей" наравне с террористическими организациями

Постпред Украины отметил, что российская армия внесена в "список позора" ООН наряду с такими террористическими группировками, как ИГИЛ, Аль-Каида, Талибан и ХАМАС.

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По словам Мельника, это означает, что Россия входит в "эксклюзивный клуб убийц детей и виновников сексуального насилия, связанного с вооруженными конфликтами".

Украина призвала отстранить Россию от миротворческих миссий

Обращаясь к членам Совета Безопасности ООН, украинский дипломат поставил под сомнение возможность дальнейшего сотрудничества международного сообщества с государством, военные которого причастны к систематическим преступлениям против детей.

Мельник подчеркнул, что нахождение России в "списке позора" должно иметь практические последствия, в частности ее отстранение от участия в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций.

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