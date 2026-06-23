Росія в одному списку з ІДІЛ, Аль-Каїдою та ХАМАС, - Мельник

Росія перебуває у "списку ганьби" генсека ООН поряд із терористичними угрупованнями оскільки її війська систематично вчиняють злочини проти українських дітей. Тому РФ має бути усунута від миротворчих місій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник.

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Він наголосив, що Росія вже чотири роки перебуває у "списку ганьби" генерального секретаря ООН за грубі порушення прав дітей під час збройних конфліктів і має бути усунута від участі в миротворчих операціях Організації.

За словами дипломата, від 2023 року кількість убитих і поранених російськими військами українських дітей зросла на 78%, майже вдвічі збільшилася кількість атак на школи та лікарні, а випадки перешкоджання гуманітарному доступу почастішали більш ніж на 800%.

"Клуб убивць дітей" поруч із терористичними організаціями

Постпред України зазначив, що російська армія внесена до "списку ганьби" ООН поруч із такими терористичними угрупованнями, як ІДІЛ, Аль-Каїда, Талібан і ХАМАС.

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За словами Мельника, це означає, що Росія належить до "ексклюзивного клубу вбивць дітей та винуватців сексуального насильства, пов'язаного зі збройними конфліктами".

Україна закликала усунути Росію від миротворчих місій

Звертаючись до членів Ради Безпеки ООН, український дипломат поставив під сумнів можливість подальшої співпраці міжнародної спільноти з державою, військові якої причетні до систематичних злочинів проти дітей.

Мельник наголосив, що перебування Росії у "списку ганьби" має мати практичні наслідки, зокрема її усунення від участі в миротворчих операціях Організації Об'єднаних Націй.

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