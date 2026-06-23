Россия применяет тактику "выжженной земли" на Донбассе, усиливая удары по городам, - NYT
Российские войска усиливают интенсивность ударов по городам на востоке Украины, образующим так называемый "пояс крепостей" в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомпишет The New York Times.
По данным издания, РФ все чаще применяет массированные авиаудары и дроны, что приводит к разрушению гражданской инфраструктуры и массовому оттоку населения.
Города "пояса крепостей" под постоянными ударами
Основными целями российских атак остаются Славянск, Краматорск, Константиновка и Дружковка. Несмотря на отсутствие непосредственной угрозы быстрого захвата этих городов, они регулярно подвергаются ударам планирующими авиабомбами и FPV-дронами.
После захвата Сиверска российские силы, по данным аналитиков, смогли приблизиться настолько, что могут систематически обстреливать эти населенные пункты, постепенно разрушая их инфраструктуру.
Разрушение инфраструктуры и эвакуация населения
По словам местных чиновников и гуманитарных организаций, обстрелы приводят к масштабным разрушениям и вынуждают тысячи жителей покидать регион. Только из Славянска к весне еженедельно уезжали около тысячи человек, а население города существенно сократилось.
Сообщается о разрушении жилых кварталов, медицинских учреждений и критической инфраструктуры. Из-за постоянных обстрелов часть медицинских учреждений вынуждена работать в ограниченном режиме или закрываться.
Тактика изнурения и долгосрочное давление
Украинские военные и волонтеры характеризуют действия российской армии как тактику "выжженной земли", целью которой является разрушение городов и логистических маршрутов без немедленного наземного штурма.
Аналитики отмечают, что, несмотря на постепенное продвижение, Россия движется медленно из-за значительного сопротивления украинских сил. В то же время постоянные массированные удары могут превратить ключевые города Донецкой области в разрушенные зоны еще до изменения линии фронта.
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