Фото: Начальник МВА Вадим Лях

Российские войска усиливают интенсивность ударов по городам на востоке Украины, образующим так называемый "пояс крепостей" в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомпишет The New York Times.

По данным издания, РФ все чаще применяет массированные авиаудары и дроны, что приводит к разрушению гражданской инфраструктуры и массовому оттоку населения.

Города "пояса крепостей" под постоянными ударами

Основными целями российских атак остаются Славянск, Краматорск, Константиновка и Дружковка. Несмотря на отсутствие непосредственной угрозы быстрого захвата этих городов, они регулярно подвергаются ударам планирующими авиабомбами и FPV-дронами.

После захвата Сиверска российские силы, по данным аналитиков, смогли приблизиться настолько, что могут систематически обстреливать эти населенные пункты, постепенно разрушая их инфраструктуру.

Разрушение инфраструктуры и эвакуация населения

По словам местных чиновников и гуманитарных организаций, обстрелы приводят к масштабным разрушениям и вынуждают тысячи жителей покидать регион. Только из Славянска к весне еженедельно уезжали около тысячи человек, а население города существенно сократилось.

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Сообщается о разрушении жилых кварталов, медицинских учреждений и критической инфраструктуры. Из-за постоянных обстрелов часть медицинских учреждений вынуждена работать в ограниченном режиме или закрываться.

Тактика изнурения и долгосрочное давление

Украинские военные и волонтеры характеризуют действия российской армии как тактику "выжженной земли", целью которой является разрушение городов и логистических маршрутов без немедленного наземного штурма.

Аналитики отмечают, что, несмотря на постепенное продвижение, Россия движется медленно из-за значительного сопротивления украинских сил. В то же время постоянные массированные удары могут превратить ключевые города Донецкой области в разрушенные зоны еще до изменения линии фронта.

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