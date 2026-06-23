Росія застосовує тактику "випаленої землі" на Донбасі, посилюючи удари по містах, - NYT

Фото: Начальник МВА Вадим Лях

Російські війська посилюють інтенсивність ударів по східноукраїнських містах, які утворюють так званий "пояс фортець" у Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, РФ дедалі частіше застосовує масовані авіаудари та дрони, що призводить до руйнування цивільної інфраструктури та масового виїзду населення.

Міста "поясу фортець" під постійними ударами

Основними цілями російських атак залишаються Слов’янськ, Краматорськ, Костянтинівка та Дружківка. Попри відсутність безпосередньої загрози швидкого захоплення цих міст, вони регулярно зазнають ударів плануючими авіабомбами та FPV-дронами.

Після захоплення Сіверська російські сили, за даними аналітиків, змогли наблизитися настільки, що можуть систематично обстрілювати ці населені пункти, поступово руйнуючи їхню інфраструктуру.

Руйнування інфраструктури та евакуація населення

За словами місцевих чиновників і гуманітарних організацій, обстріли спричиняють масштабні руйнування та змушують тисячі мешканців залишати регіон. Лише зі Слов’янська до весни щотижня виїжджали близько тисячі людей, а населення міста суттєво скоротилося.

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Повідомляється про руйнування житлових кварталів, медичних закладів і критичної інфраструктури. Через постійні обстріли частина медичних установ змушена працювати в обмеженому режимі або закриватися.

Тактика виснаження та довгостроковий тиск

Українські військові та волонтери характеризують дії російської армії як тактику "випаленої землі", метою якої є руйнування міст і логістичних маршрутів без негайного наземного штурму.

Аналітики зазначають, що попри поступове просування, Росія рухається повільно через значний опір українських сил. Водночас постійні масовані удари можуть перетворити ключові міста Донеччини на зруйновані зони ще до зміни лінії фронту.

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