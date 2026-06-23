ПВО Украины сбила 118 вражеских дронов из 135 БПЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 23 июня российские войска нанесли удар беспилотниками по территории Украины. Враг применил ударные и имитационные БПЛА
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
По данным военных, противник атаковал 135 ударными БПЛА типа Shahed, а также беспилотниками типов "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами "Пародия".
Запуск осуществлялся с территории РФ, в частности из районов Орла, Курска, Брянска, Приморско-Ахтарска и Миллерова.
Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитные ракетные войска, силы радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Результаты работы ПВО
По состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 118 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.
В то же время зафиксировано 13 попаданий ударных дронов в 11 локациях, а также падение обломков сбитых беспилотников ещё на трёх объектах.
Атака продолжалась в нескольких регионах
Военные сообщают, что на момент составления сводки атака еще продолжалась - в воздушном пространстве оставались отдельные вражеские БПЛА.
Силы обороны призвали граждан соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях во время воздушных тревог.
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