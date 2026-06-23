ППО України збила 118 ворожих дронів зі 135 БпЛА, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 23 червня російські війська здійснили атаку безпілотниками по території України. Ворог застосував ударні та імітаційні БпЛА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
За даними військових, противник атакував 135 ударними БпЛА типу Shahed, а також безпілотниками типів "Гербера", "Італмас" і дронами-імітаторами "Пародія".
Запуск здійснювався з території РФ, зокрема з районів Орла, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська та Міллерова.
Повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітні ракетні війська, сили радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Результати роботи ППО
Станом на 08:00 українська протиповітряна оборона збила або подавила 118 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Водночас зафіксовано 13 влучань ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників ще на трьох об’єктах.
Атака тривала в кількох регіонах
Військові повідомляють, що атака на момент зведення ще тривала - у повітряному просторі залишалися окремі ворожі БпЛА.
Сили оборони закликали громадян дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях під час повітряних тривог.
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