Гондурас хочет закупить украинские дроны для борьбы с наркоторговлей
Индустрия дронов
Гондурас планирует приобрести в Украине беспилотники для борьбы с наркоторговлей и укрепления безопасности границ.
Об этом заявил президент Гондураса Насри Асфура на Генеральной Ассамблее Организации американских государств, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.
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Заявление прозвучало на фоне борьбы страны с организованной преступностью, бандитским насилием и сетями наркоторговли, которые продолжают создавать серьезные проблемы в сфере безопасности.
"Мы говорим о дронах для защиты наших границ, для их эффективной охраны, для борьбы с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования", - отметил Асфура.
По словам лидера Гондураса, Украина "может значительно помочь нам в дальнейшем укреплении наших границ и борьбе с наркоторговлей", что является "вопросом национальной безопасности".
На прошлой неделе Асфура встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров Зеленский предложил сотрудничество в сфере военных технологий, в частности систем беспилотников.
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