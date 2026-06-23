Гондурас хочет закупить украинские дроны для борьбы с наркоторговлей

Индустрия дронов

Гондурас планирует приобрести в Украине беспилотники для борьбы с наркоторговлей и укрепления безопасности границ.

Об этом заявил президент Гондураса Насри Асфура на Генеральной Ассамблее Организации американских государств, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.

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Заявление прозвучало на фоне борьбы страны с организованной преступностью, бандитским насилием и сетями наркоторговли, которые продолжают создавать серьезные проблемы в сфере безопасности.

"Мы говорим о дронах для защиты наших границ, для их эффективной охраны, для борьбы с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования", - отметил Асфура.

По словам лидера Гондураса, Украина "может значительно помочь нам в дальнейшем укреплении наших границ и борьбе с наркоторговлей", что является "вопросом национальной безопасности".

На прошлой неделе Асфура встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров Зеленский предложил сотрудничество в сфере военных технологий, в частности систем беспилотников.

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