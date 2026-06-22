С начала года Силы обороны поразили дронами более 800 тыс. целей противника, — Федоров. ВИДЕО

С начала 2026 года Силы обороны Украины поразили беспилотниками более 800 000 подтвержденных целей противника.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Дроны обеспечивают более 90% поражений противника

"Силы обороны систематически ослабляют военный потенциал врага — разрушают логистику и наносят удары по критически важным целям в тылу противника. Именно дроны сегодня обеспечивают более 90% поражений врага", — рассказал глава оборонного ведомства.

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Поражено более 800 тыс. верифицированных целей противника

Министр отметил, что с начала года подразделения беспилотных систем поразили более 800 000 верифицированных целей противника.

Среди них — личный состав, средства ПВО, артиллерия, РСЗО, БПЛА, НРК, транспорт, штабы, склады и средства РЭБ. Также только за этот период ликвидировано или тяжело ранено около 167 000 российских военных.

Федоров отметил, что май стал самым результативным месяцем для Сил обороны Украины.

"В течение месяца они поразили более 181 000 целей и ликвидировали или тяжело ранили 31 530 оккупантов. За каждое подтвержденное поражение военные получают еБаллы, которые через Brave1 Market обменивают на дроны, НРК, средства РЭБ и комплектующие", — добавил министр.

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