Від початку року Сили оборони уразили дронами понад 800 тис. цілей ворога, - Федоров. ВIДЕО

Індустрія дронів

Від початку 2026 року Сили оборони України вразили безпілотниками понад 800 000 верифікованих цілей ворога.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Дрони забезпечують понад 90% уражень ворога

"Сили оборони системно послаблюють військовий потенціал ворога — руйнують логістику та завдають ударів по критично важливих цілях у тилу противника. Саме дрони сьогодні забезпечують понад 90% уражень ворога", - розповів очільник оборонного відомства.

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Уражено понад 800 тис. верифікованих цілей противника

Міністр зазначив, що від початку року підрозділи безпілотних систем уразили понад 800 000 верифікованих цілей противника.

Серед них — особовий склад, засоби ППО, артилерія, РСЗВ, БпЛА, НРК, транспорт, штаби, склади та засоби РЕБ. Також лише за цей період ліквідовано або важко поранено близько 167 000 російських військових.

Федоров зазначив, що травень став найрезультативнішим місяцем для Сил оборони України.

"Упродовж місяця вони вразили 181 000+ цілей та ліквідували або важко поранили 31 530 окупантів. За кожне підтверджене ураження військові отримують єБали, які через Brave1 Market обмінюють на дрони, НРК, засоби РЕБ та комплектуючі", - додав міністр.

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