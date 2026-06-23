Гондурас хоче закупити українські дрони для боротьби з наркоторгівлею

Індустрія дронів

Гондурас планує придбати в Україні безпілотники для боротьби з наркоторгівлею та посилення безпеки кордонів.

Про це заявив президент Гондурасу Насрі Асфура заявив на Генеральній Асамблеї Організації американських держав, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.

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Подробиці

Заява пролунала на тлі боротьби країни з організованою злочинністю, бандитським насильством та мережами торгівлі наркотиками, які продовжують створювати серйозні безпекові проблеми.

"Ми говоримо про дрони для захисту наших кордонів, для їх ефективної охорони, для боротьби з організованою злочинністю за допомогою високотехнологічного обладнання", - зазначив Асфура.

За словами лідера Гондурасу, Україна "може значно допомогти нам у подальшому зміцненні наших кордонів та боротьбі з наркоторгівлею", що є "питанням національної безпеки".

Минулого тижня Асфура зустрівся в Києві з президентом України Володимиром Зеленським. Під час переговорів Зеленський запропонував співпрацю у сфері військових технологій, зокрема систем безпілотників.

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