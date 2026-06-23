Гондурас хоче закупити українські дрони для боротьби з наркоторгівлею
Індустрія дронів
Гондурас планує придбати в Україні безпілотники для боротьби з наркоторгівлею та посилення безпеки кордонів.
Про це заявив президент Гондурасу Насрі Асфура заявив на Генеральній Асамблеї Організації американських держав, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.
Подробиці
Заява пролунала на тлі боротьби країни з організованою злочинністю, бандитським насильством та мережами торгівлі наркотиками, які продовжують створювати серйозні безпекові проблеми.
"Ми говоримо про дрони для захисту наших кордонів, для їх ефективної охорони, для боротьби з організованою злочинністю за допомогою високотехнологічного обладнання", - зазначив Асфура.
За словами лідера Гондурасу, Україна "може значно допомогти нам у подальшому зміцненні наших кордонів та боротьбі з наркоторгівлею", що є "питанням національної безпеки".
Минулого тижня Асфура зустрівся в Києві з президентом України Володимиром Зеленським. Під час переговорів Зеленський запропонував співпрацю у сфері військових технологій, зокрема систем безпілотників.
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