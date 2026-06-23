Из-за ударов РФ произошли отключения электроэнергии в 5 областях, - Минэнерго

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Отключение электроэнергии из-за непогоды

По данным Минэнерго, из-за непогоды без электроснабжения остаются более 160 населенных пунктов в Сумской, Киевской, Полтавской и Ивано-Франковской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

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Плановых отключений не будет

Введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов системы распределения.

"Активное энергопотребление сегодня следует перенести на дневное время - с 10:00 до 17:00. Призываем потребителей рационально расходовать электроэнергию", - отмечают в министерстве.

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