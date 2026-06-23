Через удари РФ є знеструмлення у 5 областях, - Міненерго

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Як зазначається, енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Знеструмлення через негоду

За даними Міненерго, через негоду без електропостачання залишається понад 160 населених пунктів на Сумщині, Київщині, Полтавщині та Івано-Франківщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

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Планових відключень не буде

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу.

"Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 17:00. Закликаємо споживачів раціонально споживати електроенергію", - наголошують у міністерстві.

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