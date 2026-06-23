В рамках спасательной операции из 4-летнего российского плена освободили воина ДШВ. ВИДЕО+ФОТО

В рамках специальной спасательной операции на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть военнослужащего Десантно-штурмовых войск ВСУ, который четыре года находился в плену у россиян.

Об этом рассказал мэр Каменского Андрей Белоусов, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"После четырех лет плена домой вернулся наш земляк - боец Десантно-штурмовых войск Вооружённых Сил Украины.

С 2019 года он защищал Украину. В первые дни полномасштабного вторжения вместе с побратимами принял один из первых ударов врага. Во время боев получил ранение. После этого вместе с другими ранеными военнослужащими находился на временно оккупированной территории", - рассказал Белоусов.

Воины отряда специальной разведки ВМС Украины "Ангелы" получили информацию об украинских защитниках, оставшихся на оккупированной территории, спланировали и начали специальную спасательную операцию.

"Вместе с руководителем благотворительного фонда "Осоння Украины" Александром Крутько мы помогли в проведении спасательной операции, предоставив необходимую ресурсную поддержку отряду разведки. В ходе операции двух военнослужащих удалось вернуть на территорию, подконтрольную Украине", - добавил глава города.

Читайте также: Из зоны оккупации и РФ удалось вернуть 60 украинцев, среди них тяжелобольные и родители освобожденного из плена военного, - Лубинец. ФОТО













