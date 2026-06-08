С оккупированных территорий и РФ удалось вернуть 60 украинцев, среди них - тяжелобольные и родители освобожденного из плена военного, - Лубинец. ФОТО

С марта 2026 года с временно оккупированных украинских территорий и из РФ удалось вернуть 60 украинцев.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.

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Спасение из ВОТ и РФ

Среди эвакуированных - маломобильные и тяжелобольные люди, которые в оккупации находились под реальной угрозой из-за отсутствия доступа к медицинской помощи и надлежащему уходу.

По словам уполномоченного, их перемещение происходило при содействии Международного комитета Красного Креста с привлечением специализированного транспорта и медицинского сопровождения.

"Также помощь получили граждане, которые из-за потери документов не могли самостоятельно выехать с временно оккупированной территории", - рассказал Лубинец.







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Среди эвакуированных - украинец, переживший пытки

В частности, представителям Офиса омбудсмена удалось эвакуировать мужчину, пережившего незаконное задержание, пытки, избиения и преследования на ВОТ.

Из-за последствий пыток и серьезных проблем со здоровьем он фактически утратил возможность самостоятельно передвигаться и нуждается в срочном лечении.

"Благодаря совместным усилиям и поддержке международных гуманитарных партнеров удалось организовать его безопасную эвакуацию на подконтрольную Украине территорию. Теперь впереди - лечение, реабилитация и шанс на жизнь без страха", - рассказал омбудсмен.

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Семья украинского военнослужащего

Кроме того, удалось воссоединить и семью украинского военнослужащего, который находился в российском плену, а его родители - на ВОТ. В 2025 году украинец вернулся из плена. Благодаря совместным усилиям удалось организовать безопасный выезд родителей военнослужащего и наконец воссоединить семью.

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