З окупації та РФ вдалося повернути 60 українців, серед них важкохворі та батьки звільненого з полону військового, - Лубінець. ФОТО
Із березня 2026 року з тимчасово окупованих українських територій та РФ вдалося повернути 60 українців.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.
Порятунок з ТОТ та РФ
Серед евакуйованих — маломобільні та тяжкохворі люди, які в окупації перебували під реальною загрозою через відсутність доступу до медичної допомоги та належного догляду.
За словами уповноваженого, їхнє переміщення відбувалося за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста із залученням спеціалізованого транспорту та медичного супроводу.
"Також допомогу отримали громадяни, які через втрату документів не могли самостійно виїхати з тимчасово окупованої території",- розповів Лубінець.
Серед евакуйованих українець, який пережив катування
Зокрема, представникам Офісу омбудсмена вдалося евакуювати чоловіка, який пережив незаконне затримання, катування, побиття та переслідування на ТОТ.
Через наслідки катувань і тяжкі проблеми зі здоров’ям він фактично втратив можливість самостійно пересуватися та потребує термінового лікування.
"Завдяки спільним зусиллям та підтримці міжнародних гуманітарних партнерів вдалося організувати його безпечну евакуацію на підконтрольну Україні територію. Тепер попереду — лікування, реабілітація та шанс на життя без страху", - розповів омбудсмен.
Родина українського військовослужбовця
Крім того, вдалося возз’єднати й родину українського військовослужбовця, який перебував у російському полоні, а його батьки — на ТОТ. У 2025 році українець повернувся з полону. Завдяки спільним зусиллям вдалося організувати безпечний виїзд батьків військовослужбовця та нарешті возз’єднати родину.
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