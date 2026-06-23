В рамках рятувальної операції із 4-річного російського полону визволили воїна ДШВ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В рамках спеціальної рятувальної операції на підконтрольну Україні територію вдалося повернути воїна Десантно-штурмових військ ЗСУ, який чотири роки перебував у полоні росіян.

Про це розповів мер Кам’янського Андрій Білоусов, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Після чотирьох років полону додому повернувся наш земляк — воїн Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Із 2019 року він захищав Україну. У перші дні повномасштабного вторгнення разом із побратимами прийняв один із перших ударів ворога. Під час боїв отримав поранення. Після цього разом з іншими пораненими військовослужбовцями перебував на тимчасово окупованій території", - розповів Білоусов.

Воїни загону спеціальної розвідки ВМС України "Янголи" отримали інформацію про українських захисників, які залишилися на окупованій території, спланували та розпочали спеціальну рятувальну операцію.

"Разом із керівником благодійного фонду "Осоння України" Олександром Крутько допомогли у проведенні рятувальної операції надавши необхідну ресурсну підтримку загону розвідки. У ході операції двох військовослужбовців вдалося повернути на територію, підконтрольну Україні", - додав очільник міста.

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