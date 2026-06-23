В Кривом Роге взрывы: враг наносит удары баллистическими ракетами

Утром 23 июня 2026 года войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"Кривой Рог - взрывы. Ракетный обстрел баллистическими ракетами. Все понимаем, все работаем. Возможны повторные выстрелы", - отметил он.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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