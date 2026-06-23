УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11833 відвідувача онлайн
Новини Ракетна атака на Кривий Ріг Вибухи у Кривому Розі
1 688 1

Ворог ударив балістикою по Кривому Рогу, троє загиблих, понад 10 поранених, пошкоджено промислову інфраструктуру (оновлено)

удар по кривому рогу

Зранку 23 червня 2026 року війська РФ атакували балістикою Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перші деталі

"Кривий Ріг - вибухи. Ракетна атака балістикою. Все розуміємо, всі працюємо. Можливі повторні виходи", - зазначив він.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Також читайте: РФ атакувала кілька районів Дніпропетровщини: горіли будинки, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Оновлена інформація

За даними ОВА, ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу.

Пошкоджена промислова інфраструктура.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Є жертви

Як згодом стало відомо, одна людина загинула через ворожу атаку на Кривий Ріг.

Троє людей постраждали. Їм надають необхідну меддопомогу.

Своєю чергою, Вілкул заявив про влучання в об'єкт цивільної інфраструктури.

"На жаль, троє загиблих. Понад десять людей отримали поранення. Є важкі, вже всі доставлені до лікарень, знаходяться на операційному столі. Лікарі роблять все можливе і борються за їхнє життя", - написав він.

Усі служби на місці, йде ліквідація наслідків ударів.

Автор: 

Кривий Ріг (1513) обстріл (34655) балістичні ракети (615) Дніпропетровська область (5159) Криворізький район (411)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 