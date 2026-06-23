Ворог ударив балістикою по Кривому Рогу, троє загиблих, понад 10 поранених, пошкоджено промислову інфраструктуру (оновлено)
Зранку 23 червня 2026 року війська РФ атакували балістикою Кривий Ріг Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"Кривий Ріг - вибухи. Ракетна атака балістикою. Все розуміємо, всі працюємо. Можливі повторні виходи", - зазначив він.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Оновлена інформація
За даними ОВА, ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу.
Пошкоджена промислова інфраструктура.
Інформація про постраждалих уточнюється.
Є жертви
Як згодом стало відомо, одна людина загинула через ворожу атаку на Кривий Ріг.
Троє людей постраждали. Їм надають необхідну меддопомогу.
Своєю чергою, Вілкул заявив про влучання в об'єкт цивільної інфраструктури.
"На жаль, троє загиблих. Понад десять людей отримали поранення. Є важкі, вже всі доставлені до лікарень, знаходяться на операційному столі. Лікарі роблять все можливе і борються за їхнє життя", - написав він.
Усі служби на місці, йде ліквідація наслідків ударів.
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