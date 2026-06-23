Российская пехота пытается продвинуться к Волчанским Хуторам, - ГПСУ

Российские войска пытаются штурмовать позиции на Харьковском направлении, в частности в районе Волчанских Хуторов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

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По его словам, на территории Беларуси на определенном расстоянии от украинской границы продолжается развитие военной инфраструктуры.

Речь идет о создании новых объектов, в частности военных полигонов, баз для размещения личного состава и логистических направлений.

Ситуация на границе с РФ: ежедневные обстрелы

Представитель Государственной пограничной службы Украины сообщил, что ситуация на границе с Россией остается напряженной - обстрелы не прекращаются, в частности в приграничных регионах.

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"Граница с Россией - это, в первую очередь, обстрелы, которые не прекращаются. Это касается Черниговской, Харьковской и Сумской областей. Большинство обстрелов приходится на две последние области, но в Черниговской области обстрелы также происходят ежедневно. Преимущество, как и раньше, за БПЛА в нанесении ударов по нашей территории, но присутствуют и артиллерия, и авиация. Если говорить о попытках продвижения пехотными группами, то в последнее время это Харьковское направление, в частности в направлении н.п. Волчанские хутора", - сказал представитель ГПСУ.

Попытки штурмов и потери противника

По словам представителя, противник почти ежедневно пытается штурмовать позиции украинских пограничных подразделений, однако не добивается успеха и несет потери.

Отдельно отмечается, что часть оккупантов попадает в плен.

В последнее время также фиксируется рост активности российских пехотных групп на отдельных участках фронта.

В частности, враг активизировал попытки продвижения на Лиманском и Купянском направлениях.

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