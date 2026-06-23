Російська піхота намагається просунутися до Вовчанських Хуторів, - ДПСУ

Російські війська намагаються штурмувати позиції на Харківському напрямку, зокрема в районі Вовчанських Хуторів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в ефірі "Ми-Україна" повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

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За його словами, на території Білорусі на певній відстані від українського кордону триває розбудова військової інфраструктури.

Йдеться про створення нових об’єктів, зокрема військових полігонів, баз для розміщення особового складу та логістичних напрямків.

Ситуація на кордоні з РФ: щоденні обстріли

Речник Державна прикордонна служба України повідомив, що ситуація на кордоні з Росією залишається напруженою - обстріли не припиняються, зокрема у прикордонних регіонах.

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"Кордон з Росією – в першу чергу це обстріли, які не припиняються. Це стосується Чернігівської області, Харківської і Сумської. Більшість обстрілів по останніх двох областях, але по Чернігівщині також обстріли щоденні. Перевага, як і раніше, за допомогою БпЛА щодо ударів по нашій території, але присутня і артилерія, і авіація. Якщо говорити про спроби просування піхотними групами, то за останній час це Харківський напрямок, зокрема у напрямку н.п. Вовчанські хутори", - сказав речник ДПСУ.

Спроби штурмів і втрати ворога

За словами речника, противник майже щодня намагається штурмувати позиції українських прикордонних підрозділів, однак успіху не має та зазнає втрат.

Окремо зазначається, що частина окупантів потрапляє у полон.

Останнім часом також фіксується зростання активності російських піхотних груп на окремих ділянках фронту.

Зокрема, ворог посилив спроби просування на Лиманському та Куп’янському напрямках.

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