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Новости Требования Трампа к членам НАТО
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Трамп пригрозил не помогать союзникам по НАТО после операции в Иране

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может отказаться от поддержки отдельных стран НАТО, если они не будут помогать США во время военных операций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-конференцию в Овальном кабинете.

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Трамп заявил, что Вашингтон тратит сотни миллионов долларов на защиту европейских союзников от России, однако не всегда получает взаимную поддержку.

"Мы потратили все эти деньги. А потом, когда нам, возможно, нужна помощь в мелких делах... Они говорят: "Нет, мы предпочитаем не помогать", - сказал Трамп.

По словам американского президента, такая позиция союзников несправедлива, и США могут ответить аналогичным образом.

"Это глупое заявление, потому что мы можем сказать им то же самое, если захотим, и, возможно, так и поступим", - добавил он.

Трамп упомянул Великобританию, Италию и Германию

Во время выступления Трамп также заявил, что Великобритания, Италия и Германия относятся к числу стран, которые, по его словам, относились к США ненадлежащим образом.

В то же время, несмотря на напряженные отношения с НАТО, Трамп подтвердил намерение принять участие в саммите Альянса, который состоится в следующем месяце в Анкаре.

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Топ комментарии
+8
Яке ж велике чудо вибрали амерниканці, точно як і українці в 2019 році. Просто жах. Трамп пригрозив не допомагати партнерам по НАТО, а весь час допомагає пуйлу, який допомагає Ірану.
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23.06.2026 12:10 Ответить
+7
рудий ,не відкривай рота ,а то кішки простудиш
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23.06.2026 12:03 Ответить
+7
Хто там випромінював непідробну ейфорію на рахунок цього крашеного пітуха після зустрічі великої сімки? Щось воно там сказало, на ранок забуло, а хтось сяє ще й досі
Не можна з цимпридурком мати ніяких справ, особливо Україні, бо буде як з Ізраїлем - влізе своєю тупою сракою, що на плечах росте, а потім кине і здасть пуйлу.
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23.06.2026 12:08 Ответить

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