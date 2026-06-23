Трамп пригрозил не помогать союзникам по НАТО после операции в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может отказаться от поддержки отдельных стран НАТО, если они не будут помогать США во время военных операций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-конференцию в Овальном кабинете.

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Трамп заявил, что Вашингтон тратит сотни миллионов долларов на защиту европейских союзников от России, однако не всегда получает взаимную поддержку.

"Мы потратили все эти деньги. А потом, когда нам, возможно, нужна помощь в мелких делах... Они говорят: "Нет, мы предпочитаем не помогать", - сказал Трамп.

По словам американского президента, такая позиция союзников несправедлива, и США могут ответить аналогичным образом.

"Это глупое заявление, потому что мы можем сказать им то же самое, если захотим, и, возможно, так и поступим", - добавил он.

Трамп упомянул Великобританию, Италию и Германию

Во время выступления Трамп также заявил, что Великобритания, Италия и Германия относятся к числу стран, которые, по его словам, относились к США ненадлежащим образом.

В то же время, несмотря на напряженные отношения с НАТО, Трамп подтвердил намерение принять участие в саммите Альянса, который состоится в следующем месяце в Анкаре.

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