Трамп пригрозив не допомагати союзникам по НАТО після операції в Ірані

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може відмовитися від підтримки окремих країн НАТО, якщо вони не допомагатимуть США під час військових операцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда із посиланням на пресконференцію в Овальному кабінеті.

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Трамп заявив, що Вашингтон витрачає сотні мільйонів доларів на захист європейських союзників від Росії, однак не завжди отримує взаємну підтримку.

"Ми витратили всі ці гроші. А потім, коли нам, можливо, потрібна допомога у дрібних справах... Вони кажуть: "Ні, ми воліємо не допомагати", – сказав Трамп.

За словами американського президента, така позиція союзників є несправедливою, і США можуть відповісти аналогічним чином.

"Це дурна заява, бо ми можемо сказати їм те саме, якщо захочемо, і, можливо, так і зробимо", – додав він.

Трамп згадав Британію, Італію та Німеччину

Під час виступу Трамп також заявив, що Велика Британія, Італія та Німеччина належать до країн, які, за його словами, ставилися до США неналежним чином.

Водночас попри напружені відносини з НАТО, Трамп підтвердив намір взяти участь у саміті Альянсу, який відбудеться наступного місяця в Анкара.

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