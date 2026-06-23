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Новости Удары по энергетике
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Враг атаковал энергетический объект ДТЭК в Днепропетровской области: более 30 тыс. семей остались без света

Удар по объектам ДТЭК

Враг атаковал энергетический объект ДТЭК в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

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Как отмечается, в ночь на 23 июня враг в очередной раз обстрелял энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области. Без света остались 34 тыс. семей.

"Энергетики ДТЭК оперативно приступили к восстановительным работам. Уже через несколько часов электроснабжение было восстановлено для всех семей, которые остались без света в результате атаки", - добавили в компании.

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