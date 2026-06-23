Ворог атакував енергетичний об’єкт ДТЕК на Дніпропетровщині: понад 30 тис. родин були без світла
Ворог атакував енергетичний об’єкт ДТЕК на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Подробиці
Як зазначається, у ніч на 23 червня ворог вкотре обстріляв енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Без світла залишилися 34 тис. родин.
"Енергетики ДТЕК оперативно розпочали відновлювальні роботи. Вже за кілька годин електропостачання повернули всім родинам, які були знеструмлені внаслідок атаки", - додали в компанії.
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