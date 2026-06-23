В Киеве при ремонте кровли и фасада медуниверситета похитили 15 млн грн – подозрения получили трое сообщников

В Киеве правоохранители раскрыли схему хищения бюджетных средств при ремонте фасада и кровли одного из корпусов Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца. По данным следствия, из-за фиктивной конкуренции на тендерах и завышения стоимости работ университет понес убытки на сумму более 15 млн грн. О подозрении сообщили трем лицам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Шевченковской окружной прокуратуры г. Киева раскрыта схема незаконного присвоения бюджетных средств во время ремонта фасада и кровли одного из корпусов Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца.

Создавалась видимость конкуренции в тендерах

По данным следствия, в 2021 году при проведении тендеров создавалась видимость конкуренции между подконтрольными предприятиями. После определения победителя с ним заключали договор, а стоимость и объемы выполненных работ в документах искусственно завышали.



В дальнейшем бюджетные средства перечислялись на счета подконтрольных субъектов хозяйствования и затем обналичивались. В результате реализации этой схемы университету был нанесен ущерб в размере более 15 млн грн.

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Что инкриминируют подозреваемым

О подозрении сообщено трем лицам, среди которых - организатор схемы, инженер по техническому надзору и бывший начальник отдела капитального ремонта и строительства университета.

Организаторке инкриминируют служебный подлог и пособничество в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах. Во время санкционированного обыска она пыталась сбежать через окно, однако её разыскали. Суд избрал ей меру пресечения в виде залога в размере 8 млн грн.

Инженеру по техническому надзору и бывшему должностному лицу университета сообщено о подозрении, последний находится под ночным домашним арестом.

В отношении лиц, которые, по версии следствия, непосредственно завладели средствами университета, обвинительные акты уже находятся на рассмотрении суда.

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