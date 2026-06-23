У Києві на ремонті покрівлі і фасаду медуніверситету заволоділи 15 млн грн – підозри отримали троє спільників

У Києві правоохоронці викрили схему заволодіння бюджетними коштами під час ремонту фасаду та покрівлі одного з корпусів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. За даними слідства, через фіктивну конкуренцію на тендерах та завищення вартості робіт університет зазнав збитків на понад 15 млн грн. Про підозру повідомили трьом особам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Шевченківської окружної прокуратури м. Києва викрито схему заволодіння бюджетними коштами під час ремонту фасаду та покрівлі одного з корпусів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Створювалася видимість конкуренції у тендерах

За даними слідства, у 2021 році під час проведення тендерів створювалася видимість конкуренції між підконтрольними підприємствами. Після визначення переможця з ним укладали договір, а вартість та обсяги виконаних робіт у документах штучно завищували.



Надалі бюджетні кошти перераховувалися на підконтрольні суб’єкти господарювання та в подальшому виводилися у готівку. Унаслідок реалізації схеми університету завдано понад 15 млн грн збитків.

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Що інкримінують підозрюваним

Повідомлено про підозру трьом особам, серед яких - організаторка схеми, інженер з технічного нагляду та колишній начальник відділу капітальних ремонтів і будівництва університету.

Організаторці інкримінують службове підроблення та пособництво у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Під час санкціонованого обшуку вона намагалася втекти через вікно, однак її розшукали. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 8 млн грн.

Інженеру з технічного нагляду та колишньому посадовцю університету повідомлено про підозру, останній перебуває під нічним домашнім арештом.

Щодо осіб, які, за версією слідства, безпосередньо заволоділи коштами університету, обвинувальні акти вже перебувають на розгляді суду.

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