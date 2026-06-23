Не стоит покупать российский газ, если мы хотим заставить Путина сесть за стол переговоров, - глава МИД Италии Таяни

Министр иностранных дел Антонио Таяни считает, что Евросоюзу следует проявлять последовательность в вопросе закупки российского газа и нефти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Rai News.

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"Я считаю, что нам не следует покупать российский газ, потому что, когда занимаешь определенную позицию, ее нужно придерживаться — я имею в виду последовательность. Мы последовательны. Мы заявили, что не будем покупать российскую нефть и газ, у нас есть очень хорошие альтернативы, и мы движемся вперед", — сказал он.

Кроме того, по словам Таяни, Италия развивает атомную энергетику, чтобы уменьшить зависимость от ископаемого топлива.

"Однако я считаю, что правильно продолжать и последовательно двигаться вперед, потому что если мы хотим заставить Путина сесть за стол переговоров, нам нужно посылать ему сигналы. В противном случае, если мы будем жесткими с одной стороны, а потом мягкими с другой, он будет продолжать преследовать собственные интересы", — пояснил министр.

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